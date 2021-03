Blind Getrouwd gaat nieuwe fase in: overleven de koppels zes weken onder hetzelfde dak?

Na de bed & breakfast op hun huwelijksdag en het honeymoon hotel in Kreta, worden de vier Blind Getrouwd-koppels op zondag 28 maart om 19.55 voor de eerste keer wakker in hun nieuwe woonst voor de komende zes weken. Een nieuw hoofdstuk in het avontuur waarbij man- en vrouwlief terug in hun dagelijkse routine terechtkomen, opnieuw gaan werken, hun ouders bezoeken en vrienden uitnodigen. Al zorgt de ondertussen gekende wereldwijde pandemie ook hier voor de nodige beperkingen.

Veerle en Sven zitten nog altijd wat gewrongen in hun nieuwe huwelijk, maar willen het ook niet op de spits drijven. Daarom gaan ze langs bij expert Sarah Hertens voor een gesprek met open vizier. En Veerle legt meteen al haar kaarten op tafel: “Alles irriteert mij op dit ogenblik en ik weet niet hoe ik dat kan uitschakelen. En ik wil dat uitschakelen, want dat verdient Sven niet. Ik vind mezelf echt een bitch op dit ogenblik.” Sven is verrast door Veerles openhartigheid: “Ik vind het fijn dat je dat zegt Veerle. Ik wist eigenlijk niet of je je daar bewust van was. Dat geeft me nu een veel beter gevoel.”

De ouders van Dennis hebben een klein buitenverblijf ergens in de bossen en nodigen hun zoon en diens nieuwbakken echtgenote uit. In de gezellige bungalow wordt met plezier een flesje ontkurkt. “Hoe voelt dat nu om in één keer een getrouwde zoon te hebben”, wilt Nathalie weten. De papa van Dennis antwoordt ad rem: “Het is niet alleen een getrouwde zoon he. Er komt nu ineens ook een schoondochter bij.” Het is duidelijk dat Nathalie met open armen ontvangen wordt door haar schoonouders. Maar tegelijk wringt dat bij haar ook een beetje: “Ik begrijp maar al te goed wat het is voor de ouders van Dennis om eindelijk hun zoon eens te zien met iemand erbij. Om eens met vier aan tafel te kunnen zitten en niet met drie”, verklaart Nathalie. “Ik ga daar altijd welkom zijn en ze zien mij al zitten aan de kersttafel. Maar dat vind ik moeilijk. Ik kan dat nu nog niet garanderen omdat ik dat gevoel met hun zoon nu nog niet heb. En dus ook nog geen récht op de stoel aan die tafel.”

Marijn neemt Candice voor de eerste keer mee naar de prachtige vierkantshoeve in het verre Binkom. En daarmee wordt de grote woonafstand waarmee de twee lovebirds te kampen hebben meteen heel duidelijk. Een onderwerp dat zeker nog zal aangesneden worden. “Die moeilijke aspecten worden al wel eens aangehaald”, zegt Marijn. “Want ja, we wonen niet echt dicht bij elkaar.” Candice droomt er zelfs van: “De afstand komt vaak in m’n hoofd, dat het wel een probleem zou kunnen worden. Maar ik denk dat we dat pas moeten bespreken als we beslissen om samen te blijven.”

Hanne en Davy krijgen volk over de vloer. Hannes zussen en schoonbroer komen ‘s avonds een hapje eten. Davy voelt zich die avond goed in zijn vel en geniet zichtbaar van het bezoek: “Het was eigenlijk een avond waar ik al lang naar uitgekeken had. Het was leuk, ik was heel ontspannen.” Maar voor Hanne is die ‘vrolijke Dave’ toch confronterend: “Ik vond dat moeilijk, gewoon omdat ik een andere kant van Dave zag, hij bloeide helemaal open. Maar ik dacht dan eerder: ‘Hoe komt het dat ge dat kunt met hen en met mij gewoon niet?” Dat ongemakkelijk gevoel van Hanne wordt nog erger als het bezoek nog voor het ingaan van de avondklok terug huiswaarts keert. “Als die dan weg zijn, dan valt dat terug helemaal stil”, zucht Hanne. “En dan denk ik: gij waart twee seconden geleden nog mega spontaan en enthousiast.” Ook Hanne en Davy gaan langs bij expert Wim Slabbinck. Hoe dat gesprek verloopt, zie je in de zevende aflevering van Blind Getrouwd op zondag 28 maart om 19.55 bij VTM.