Blind Getrouwd: De Jubilee gaat op bezoek bij het kersvers samenwonend koppel Candice & Marijn

Vorige week vierden 616.000 kijkers (live+uitgesteld) mee met het jubileum van Blind Getrouwd. Op de grote reünie hing veel vriendschap en liefde in de lucht en dat is op maandag 1 november niet anders in het tweede deel van Blind Getrouwd: De Jubilee. De koppels en ex-deelnemers duiken de nacht in en maken er één groot feest van, inclusief zwaaiende servetten, grote bruidstaarten en volgens Ingeborg “de openingsdans der openingsdansen”. De camera’s gaan ook langs bij alle tortelduifjes en belanden zo ook bij kersvers samenwonend koppel Candice & Marijn, dat onlangs naar Binkom verhuisde.

Nochtans antwoordde Candice in Blind Getrouwd nog resoluut “nee” op de vraag van Marijn of ze zou overwegen om naar Binkom te verhuizen. “Maar ik heb vandaag mijn sleutels afgegeven aan een nieuwe huurder”, vertelt ze maandag in de Jubilee-aflevering. “Ik ben blij dat we de stap naar samenwonen hebben gezet, want het is echt tijd. Het was moeilijk om de sleutels van mijn huis af te geven, maar ik voel dat het een goede keuze is geweest. De taakverdeling is dat ik voor de sfeer en gezelligheid zorg en Marijn voor…” “Al de rest zeker”, vult Marijn aan.

De camera’s gaan ook op bezoek bij het allereerste Blind Getrouwd-koppel Stijn & Nuria, bij Line & Victor en bij Jonah & Winnie. Hoe gaat het ondertussen met hen en hoe blikken zij terug op het liefdesavontuur van hun leven? En wat zijn hun geheimen voor een geslaagd blind huwelijk? Verder nodigt gastvrouw Ingeborg Sven, Dennis en Jonas met hun nieuwe partners uit op haar zetel. En ook Nick & Christophe vertrouwen haar een update toe over hun liefdesleven. Na een stevig feestje sluit Ingeborg - door Victor gebombardeerd tot Swingeborg - de avond met een goed gevoel af. “Wat een feest, ongelofelijk! Alleen maar authenticiteit, energie en liefde… Wat een leuke bende, deze Blind Getrouwd-familie.”

Ben jij 25 of ouder en durf jij je romantische lot in de handen van een team van experts te leggen? Schrijf je dan nu in via VTM.be voor het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd.

