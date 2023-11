Blind Getrouwd bereikt moment suprême: wie vormt op heden een koppel?

Beslissen Alexander en Fleur, en Jolien en Brecht om getrouwd te blijven, of scheiden hun wegen na het 7 weken durende experiment dat Blind Getrouwd heet? En welke koppels zijn op heden nog steeds samen, bijna een half jaar na hun eerste ontmoeting? Het geduld van de Blind Getrouwd-kijker wordt beloond in de finale op maandag 27 november om 20u35 bij VTM.

Na enkele emotionele dagen bereiden Alexander en Fleur zich elk apart voor op hun beslissingsmoment waarvoor je - spoiler alert - best je zakdoek bovenhaalt. Alexander blikt vooruit: “Het was voor mij belangrijk om terug in mijn routine te komen. Om opnieuw te gaan werken, ‘s avonds te gaan sporten,… en om dan te zien: in die dagelijkse routine: mis ik Fleur daarin?” Fleur is razend benieuwd naar wat Alexander te vertellen heeft in het stadhuis van Jabbeke, waar ze 7 weken geleden hun jawoord gaven: "Ik heb bijna even veel zenuwen als met de trouw."

Jolien en Brecht leken vanaf dag één een match made in heaven en niets kon hen van hun roze wolk af halen. Zonder al te veel vrij te geven: Brecht dropt een bommetje in de finale.

En dan is het zover: een klein half jaar na hun jawoorden, nodigt Ingeborg de koppels nog een laatste keer uit voor een reünie, om terug te blikken op het avontuur en te horen wat er nog allemaal gebeurd is na de ja’s of neens.

Bekijk hier een teaser: