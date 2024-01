“Blad, Steen, Schaar”: Gekibbel tussens coaches bereikt hoogtepunt na blunder van Jan Paternoster in ‘The Voice van Vlaanderen’

Op vrijdag 2 februari en zondag 4 februari drukken de coaches van The Voice van Vlaanderen opnieuw gretig op de knoppen, worden superblocks genadeloos afgevuurd en kibbelen ze erop los. Dat allemaal met één doel voor ogen: hun team versterken met indrukwekkende stemmen. Jan Paternoster heeft er inmiddels een sport van gemaakt om de spanning hoog te houden en op het allerlaatste nippertje af te drukken. Maar dat loopt bij de auditie van Cassandra (26 jaar, Gent) helemaal mis. “Allez Jean, nu zit je hier al honderden uren met die knop. Paternoster, jongen toch!”, klinkt het vol ongeloof bij Mathieu. Goed nieuws voor Laura Tesoro, die gretig gebruik maakt van Jans blunder. Er komt zelfs een potje blad, steen schaar aan te pas…

Bekijk de preview uit de aflevering hier:

Gelukkig voor Jan kan hij herkansen met heel wat straffe en opvallende audities. Waaronder die van Kevin (30 jaar, Landen), een slager die ervan droomt schlagerzanger te worden. Kan hij de coaches overtuigen en zo een stap dichter bij de verwezenlijking van zijn grote droom zetten? Vrienden, collega’s en familie: iedereen weet dat Laurens (22 jaar, Gent) zijn kans waagt in The Voice van Vlaanderen. Behalve… Laurens zelf. Met een smoesje wordt hij geblinddoekt de studio ingeleid, waar Aster hem een gitaar in de handen duwt. En plots is het showtime.

Het verhaal van Parnian (21 jaar, Scherpenheuvel-Zichem) grijpt dan weer naar de keel. Toen ze 7 jaar oud was verhuisde ze met haar ouders uit haar geboorteland Iran, waar vrouwen geen vrouw kunnen zijn. Zo mogen vrouwen er niet zingen en kunnen enkel mannen deelnemen aan de Iraanse versie van The Voice. “Ik wil meedoen aan The Voice omdat ik een stem wil zijn voor de mensen zonder. Ik ben mijn ouders heel dankbaar dat zij voor hun kinderen hun leven in Iran hebben achtergelaten en dat ik hier wel mag zingen en dromen”, klinkt het moedig bij Parnian.

Deze kandidaten wagen hun kans op vrijdag 2 februari:

Parnian (21 jaar, Scherpenheuvel-Zichem) verhuisde op 7-jarige leeftijd met haar ouders uit Iran, waar vrouwen niet mogen zingen. Met haar deelname wil ze een stem zijn voor mensen zonder. Dat doet ze met ‘Read All About It, pt. III’ van Emeli Sandé.

Cassandra (26 jaar, Gent) vond haar heil in muziek toen ze te kampen kreeg met een burn-out. Door eigen nummers te schrijven kan ze haar emoties en hart luchten. Ze brengt ‘Every Breath You Take’ van The Police.

Caroline (32 jaar, Bilzen) werkt als animatrice in een rusthuis, waar ze de dag van de bewoners goed maakt door samen te zingen. In het rusthuis zingt ze de lievelingsnummers van de bewoners, in The Voice trekt ze een heel ander register open met ‘Whole Lotta Rosie’ van AC/DC.

Gregory (30 jaar, Bilzen) zette met de boysband Boycode al wat stappen in de muziekwereld, maar wil met zijn deelname aan The Voice verder groeien als artiest. Hij hoopt de coaches te overtuigen met een eigen versie van ‘Flowers’ van Miley Cyrus.

Deze kandidaten wagen hun kans op zondag 4 februari:

Laurens (26 jaar, Gent) ademt muziek en wil het maken als artiest. Zijn vrienden, collega’s en familie geven hem een duwtje in de rug door hem stiekem in te schrijven. Hij zingt ‘All Along The Watchtower’ van Jimi Hendrickx.

Sofie (28 jaar, Loppem) is een creatieve dierenarts met een passie voor muziek. Dat bewijst ze met ‘Running Up That Hill’ van First Aid Kid.

Daniella (32 jaar, Heist-op-den-Berg) komt uit Chili, studeerde muziek in Londen en belandde voor de liefde in België. Haar grote droom is om ooit op Graspop te spelen. Met ‘I See Red’ van Everybody Loves an Outlaw brengt ze dan ook een stevig nummer.

Elmo (30 jaar, Antwerpen), is een enthousiaste ingenieur die de decarbonisatie en energietransitie als dé grootste uitdagingen van onze generatie beschouwt. Naast energie, zijn zang en muziek zijn grote passies. Hij brengt ‘As The World Caves In’ van Matt Maltese.

Ingrid (56 jaar, Bilzen) is een manusje-van-alles in een krokettenfabriek. Ze stelde haar gezin altijd voorop, maar stapt met haar deelname voor een keer naar de voorgrond. Dat doet ze met ‘Rollercoaster’ van Danny Vera.

Hannah (20 jaar, Antwerpen) verkende als straatmuzikant Berlijn en New York. Op haar blote voeten wil ze de coaches overtuigen met ‘Gold’ van Gabriel Rios.