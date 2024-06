Birgit Van Mol presenteert straffe verhalen uit het buitenland in Telefacts Zomer

Vervang de ‘Sea’ in Serge Gainsbourg’s ‘Sea, Sex and Sun’ door ‘(behind the) Scenes’, en je weet waarover het grootste deel van de Telefacts Zomer-reportages deze vakantie zal gaan. Birgit Van Mol brengt dit jaar niet twee keer per week een buitenlandse reportage, maar maar liefst vier keer, van maandag tot en met donderdag omstreeks 22u20 bij VTM. Over zaken die je echt moet weten, maar eveneens over topics waarvan je misschien nog nooit eerder had gehoord.

Birgit Van Mol: “Ik voel me altijd zo geprivilegieerd als ik als eerste de Telefacts Zomer-reportages mag bekijken om ze onder andere in te lezen. Er bestaan verdorie veel interessante docu’s en ik ben blij er deze zomer maar liefst 27 te kunnen voorschotelen, in totaal goed voor 36 afleveringen, want enkele reportages bestaan uit twee delen. M’n persoonlijke favorieten? Als ik echt moet kiezen, toch wel de reportages over Stormy Daniels, Ryanair en Brunei. Maar laat je vooral verrassen door ons ruime aanbod deze zomer.”

Op maandag 1 en dinsdag 2 juli bijt ‘De Ramp met de Titan’ de spits af. 18 juni 2023 was de duikboot onderweg naar het wrak van de Titanic met aan boord vijf mensen die 230.000 euro betaalden voor de unieke tocht. Maar al snel liep het mis en volgde de hele wereld met ingehouden adem de spannende zoektocht naar de Titan van minuut tot minuut. Telefacts Zomer reconstrueert de gebeurtenissen én probeert uit te zoeken of deze ramp vermeden had kunnen worden.

Ook op het menu deze zomer: een docu over Stormy Daniels, de vrouw die geschiedenis schreef door voor het eerst een voormalige president van de VS schuldig te laten bevinden in een strafzaak. Daniels, een ex-pornoactrice, getuigt in eigen persoon over de onenightstand die ze had met Donald Trump en al wat daaruit voortvloeide. Telefacts Zomer brengt ook een andere vete in beeld: de WAG-oorlog tussen Coleen Rooney en Rebekah Vardy, de vrouwen van voetbalvedette-op-rust Wayne Rooney en Leicester City-topper Jamie Vardy. Birgit Van Mol neemt de kijker tevens o.a. mee in de wereld van sexting, ‘s werelds duurste cruise, lowcostmaatschappij Ryanair, het Playboy-imperium, party island Ibiza, het Sultanaat van Brunei, ‘Tiger Kings’ Siegfried en Roy, de tot de verbeelding sprekende wereld van OnlyFans, en Fire Island: een eiland op 100 kilometer van New York, waar homo’s sinds de jaren ‘50 relatief veilig hun geaardheid kunnen beleven.

Deze, en nog veel meer documentaires in Telefacts Zomer, vanaf 1 juli op maandag tot en met donderdag om 22u20 bij VTM.

Bekijk hier de trailer:

