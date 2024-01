Bill Barberis kruipt in de huid van nieuw personage in Familie 

Nu vrijdag stijgt de spanning in Familie naar het hoogste niveau tijdens de extra lange midseizoensfinale. Maar voor het zover is stuurt de serie nog fijn nieuws de wereld in: vanaf dinsdag 9 januari doet een nieuw personage zijn intrede. De kijker maakt dan kennis met psycholoog Linus Vanaken, een rol die vertolkt wordt door topacteur Bill Barberis. Linus zelf maakt in de reeks op zijn beurt kennis met Véronique (Sandrine André), maar brengt haar al van bij de eerste ontmoeting helemaal in de war…

Voor Véronique was 2023 een annus horribilis. De relatie met haar zoon Cédric (Yanni Bourguignon) vertroebelde, ze brak met haar grote liefde Lars (Kürt Rogiers) en was verantwoordelijk voor de dood van Koen Peyskens (Sieg De Doncker), een gebeurtenis waar ze nog steeds mee worstelt. Zijn geest blijft maar rondspoken in Véroniques gedachten, met hallucinaties, nachtmerries en paniekaanvallen tot gevolg. Véronique wil van het trauma af en schakelt professionele hulp in. Ze ging op zoek naar een vrouwelijke psycholoog en denkt die bij een zekere Lin Vanaken gevonden te hebben. Groot is de verrassing wanneer Lin eigenlijk… Linus blijkt te zijn. Enter Bill Barberis. De kennismaking brengt Véronique dan ook helemaal in de war.

“Ik was meteen enthousiast toen me gevraagd werd om de rol van Linus te vertolken in Familie”, reageert Bill Barberis. “De eerste draaidagen waren best pittig, want je springt als nieuwkomer op een trein die al flink aan het bollen is. Maar ik voelde snel dat ik in een zeer fijne ploeg terechtkwam en dat gaf me veel goesting voor de toekomst. Sandrine André is bovendien een bijzondere actrice. Het was de eerste keer dat ik met haar samenwerkte, maar het klikte meteen. De ontmoeting met Linus zal voor Véronique nog heel wat in gang zetten…”

Familie-kijkers maken samen met Véronique op dinsdag 9 januari kennis met psycholoog Linus en zien Bill Barberis die dag voor het eerst opduiken in Familie. De komende dagen wordt het eerst nog aftellen naar de spannende midseizoensfinale van komende vrijdag 5 januari om 20u00 bij VTM.

Niet voor publicatie:

De foto uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.