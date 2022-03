Bezitten Olivier Deschacht, Arthur De Sloover en Tessa Wullaert evenveel talent in de studio als op het veld?

In de laatste aflevering van ‘Marble Mania’ op zaterdag 19 maart om 20u25 bij VTM strijden drie toppers uit de nationale ploegen tegen elkaar: Red Devil Olivier Deschacht, Red Lion en Olympisch kampioen Arthur De Sloover en Red Flame Tessa Wullaert. Het competitiegehalte in de studio staat op scherp. “Ik ben extreem competitief op alle vlakken. Bij BV Darts bijvoorbeeld ging ik helemaal op in het spel. Ook vandaag ga ik zeker proberen te winnen”, vertelt Olivier. Maar dat is buiten het penaltyschieten gerekend: “Ik was geen held in penaltyschieten. Als de trainer het vroeg, zei ik resoluut neen. Ik heb het altijd aan betere spelers overgelaten. Ik kan het wel, maar ik durfde het niet.”

Bekijk hier de preview:

Arthur scoort al snel punten bij het penaltyschieten, maar Tessa en Olivier moeten zeker niet onderdoen. Wie wordt de ultieme knikkerkampioen? Schakelt Arthur De Sloover bij elke baan zijn tegenstanders uit? Verrast Tessa Wullaert met haar stevige rechtse? Of maakt Olivier Deschacht een knikkercomeback? Dat zien de kijkers op zaterdag 19 maart om 20u25 bij VTM in de slotaflevering van ‘Marble Mania’.

‘Marble Mania’, zaterdag 19 maart om 20u25 bij VTM en ook op VTM GO .

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be

Uitgebreid fotomateriaal vind je op foto.dpgmedia.be .

Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/290369?autoplay=false&pip=false&single_play=true' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>