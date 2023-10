Betekent zijn flater het einde van De Verraders voor Hendrik Vos?

Professor Hendrik Vos ging de voorbije dagen stevig over de tong bij de 850.000* kijkers van De Verraders. Hij zorgde vorige week voor drama door zijn pijlen op Céline Van Ouytsel af te vuren, waardoor zij uit het spel werd verbannen. Als bondgenoot, zo bleek. Krijgt Hendrik die flater nu als een boemerang terug in zijn gezicht? Want hem als volgende verbannen aan de Ronde Tafel leek voor de resterende deelnemers de enige mogelijke next step. “Het is duidelijk voor morgen”, besloot acteur Bert Haelvoet. Heeft Hendriks geloofwaardigheid een knauw gekregen en betekent deze vergissing zijn definitieve ondergang in De Verraders?

Verraders Bart, Charlotte en Guy hebben ‘s nachts alleszins opnieuw toegeslagen en dus ontwaakt de groep met één speler minder. Wie werd in koelen bloede vermoord? Nadat de eerste emoties zijn gaan liggen schotelt Staf Coppens de groep een creatieve missie voor. Ook daar lijkt strategie nooit veraf. De deelnemers moeten een zelfportret schilderen en elkaars werk beoordelen. Wie de meeste punten haalt, vergroot zijn kans om in de wapenkamer te geraken. Jureert de groep op basis van esthetiek of tactiek? Véronique is overtuigd dat Guy voor dat laatste kiest en zich zo extra verdacht maakt…

Bekijk de preview hier:

Richting de Ronde Tafel stijgt de temperatuur onder de deelnemers. Jelle Beeckman en Franky De Smet-Van Damme zonderen zich af voor een gesprek over een extra verdachte die circuleert binnen de groep: Bert. “Ik denk dat we de bijl aan het slijpen zijn en ik kan niet wachten tot de kop van de draak eraf gaat”, klinkt het onheilspellend bij Franky. “Bert, we hebben u door!” Moet naast Hendrik ook Bert zich zorgen maken?

Vincent Fierens gooit samen met William Boeva en Hannelore Simoens alle intriges op tafel in aflevering 7 van De Verraders: De Ronde Tafel

In De Verraders: De Ronde Tafel gaat host Vincent Fierens ook nu zondag om 21u15 dieper in op de aflevering van De Verraders. Samen met een bekende fan van het programma en een ex-speler bespreekt hij het verraad, de leugens, de strategie en het wantrouwen uit de voorbije aflevering. Nu zondag schuift ex-bondgenoot Hannelore Simoens aan tafel om haar licht te laten schijnen op het huidige seizoen. Dat doet ook William Boeva als fan van het programma. Vincent ontvangt verder ook de vermoorde en banneling van deze week.

Loïc Van Impe ontrafelt de geheimen van bannelingen en vermoorde deelnemers in Het Uur Van De Waarheid op VTM GO

Waar De Verraders stopt, gaat Het Uur Van De Waarheid door op VTM GO. Loïc Van Impe ontvangt meteen na hun vertrek uit het kasteel de slachtoffers van de verraders en de bannelingen en ontrafelt samen met hen de geheimen van het spel. Loïc serveert hen een heerlijke maaltijd terwijl ze hun hart luchten over het gespin in het kasteel. Als kers op de taart onthult Loïc de identiteit van de verraders aan de afvallers. Het Uur Van De Waarheid is elke zondag om 21u15 te zien op VTM GO.