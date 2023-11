‘Bestemming X’ wint prestigieuze Gouden Roos in Londen

Fantastisch nieuws uit Londen: ‘Bestemming X’ is internationaal in de prijzen gevallen tijdens de prestigieuze Rose d’Or Awards. Dat zijn dé prijzen voor beste internationale televisie- en onlinereeksen in Europa. Het misleidende spelprogramma van VTM ging aan de haal met de felbegeerde Gouden Roos in de categorie ‘Competition Reality’, waarbij het de concurrentie van vijf andere inzendingen overtrof. ‘Bestemming X’ haalde het zo van de internationale titels Stars On Mars (Australië), Tempting Fortune (UK), The Devil’s Lot: So Help Me Cod! (Canada), The Piano (UK) en Wedding Fighters (Korea). In ons land was Bestemming X goed voor gemiddeld 731.000 kijkers en 36% marktaandeel. Het succesvolle format werd intussen aan vijf landen verkocht, onder andere het Verenigd Koninkrijk (BBC) en de Verenigde Staten (NBC) maken hun eigen versie van het programma.

Maarten Janssen, channel manager VTM: “We zijn ongelooflijk trots op de Gouden Roos voor Bestemming X! Dat is het resultaat van toegewijd teamwork, grensverleggende creativiteit en het lef om te innoveren. Wat begon als een gewaagd idee, heeft nu ook internationaal erkenning gekregen. Dat een klein productieteam uit Vlaanderen het kan afleggen tegen grote internationale spelers is echt straf. Deze erkenning zet ons nog meer op de kaart in de internationale televisiemarkt. We kijken dan ook vol vertrouwen naar de toekomst met de vastberadenheid om grenzen te blijven verleggen en onvergetelijke verhalen te blijven vertellen.”

In ‘Bestemming X’ trekken 10 onbekende Vlamingen op avontuur door Europa in een geblindeerde bus. Bij elke tussenstop moeten de deelnemers raden waar ze zijn. Onderweg spelen ze avontuurlijke games op adembenemende locaties waarbij ze hints kunnen vergaren die hen stap voor stap dichter bij de juiste locatie brengen. Wie alle eliminatierondes overleeft en als eerste de mysterieuze ‘Bestemming X’ kan onthullen, wint het spel. Na het succesvolle eerste seizoen bereiden VTM en Geronimo intussen een gloednieuw, tweede seizoen voor.

