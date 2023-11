‘Bestemming X’ genomineerd voor prestigieuze Gouden Roos

‘Bestemming X’, het misleidende spelprogramma bij VTM, werd genomineerd voor de Rose d’Or Awards, dé prijzen voor beste internationale televisie- en onlinereeksen in Europa. Bestemming X werd geselecteerd uit meer dan 700 inzendingen in 13 categorieën. Het avontuurlijke format maakt zo kans op een Gouden Roos in de categorie ‘Competition Reality’. In ons land was 'Bestemming X' alvast goed voor een gemiddelde van 731.000 kijkers en een gemiddeld marktaandeel van 36%. Het Vlaamse format werd intussen verkocht aan vijf landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk (BBC) en de Verenigde Staten (NBC). Of ‘Bestemming X’ haar nominatie kan verzilveren, wordt duidelijk op maandag 27 november. Dan worden de felbegeerde Rose d’Or Awards uitgereikt in Londen.

Davy Parmentier, creatief directeur VTM: “We zijn ongelofelijk fier! Samen met een fenomenaal team hebben we bloed, zweet en tranen gestoken in dit programma. Wat begon met een wit blad papier is uitgegroeid tot een format dat zelfs op wereldniveau kan meedingen. Dat is echt heel straf. We zijn blij dat er in Vlaanderen productiehuizen zoals Geronimo zijn die het lef hebben om hun nek uit te steken en zo creatief het verschil maken. Als je dan ziet dat het programma niet alleen goed ontvangen wordt door onze VTM-kijkers, maar ook nog eens internationaal, dan kunnen we alleen maar heel trots zijn."

In 'Bestemming X' gaan 10 onbekende Vlamingen op reisavontuur door Europa. Ze reizen in een geblindeerde bus, moeten bij elke tussenstop raden waar ze zijn en spelen avontuurlijke games op adembenemende locaties. De winnaars van de games krijgen hints die hen dichter bij de juiste locatie brengen. Wie alle eliminatierondes overleeft en als eerste 'Bestemming X' vindt in de finale, wint het spel. Eerder viel het programma ook al internationaal in de prijzen, zo sleepte het de award voor ‘Beste wedstrijd-realityformat’ en die voor ‘Beste multi-platformformat’ in de wacht in Cannes. ‘Bestemming X’ is een origineel en 100% Vlaams format van de hand van productiehuis Geronimo in samenwerking met VTM.

