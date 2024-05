Bert kiest voor Melissa, Michiel stuurt Anouchka huiswaarts en Thomas vertrekt op romantische trip met Amber

Op zondagavond 19 mei gaven drie boeren een inkijk in hun hart. Onder andere vlasboer Bert maakte tijdens het finale keuzemoment bekend met welke vrouw hij op romantische trip wilde vertrekken. “Ik heb twee leuke dagen gehad met hen alle twee, maar er kan er natuurlijk maar eentje verder. Ik heb even getwijfeld maar als ik nadenk, is er eigenlijk maar één iemand die bij mij past.” De vlasboer koos voor de zorgzame Melissa en stuurde de uitbundige Eva huiswaarts. Terwijl bij Melissa een last van haar schouders viel na het keuzemoment, krijgt Bert toch plots klamme handjes bij het idee dat hij met een vrouw op romantisch weekend vertrekt: “Nu begint het eigenlijk pas hé.”

Bekijk hier het keuzemoment van Bert:

Nadat Silke en Chloë zelf kozen om te vertrekken bij Thomas, kon de melkvee- en aardappelboer zijn pijlen volledig richten op overblijvers Fien en Amber. Maar één van hen moest vanavond naar huis. “Ik heb lang getwijfeld. Het zijn twee goeie meisjes met elk zeer mooie kantjes en het is jammer dan ik één van hen moet teleurstellen, maar de knoop is doorgehakt.” Thomas stuurde Fien naar huis, terwijl Amber met hem mee mag op een romantische trip naar het Franse Boulogne-Sur-Mer.

Bekijk hier het keuzemoment van Thomas:

Op het erf van melkveeboer Michiel vloeiden heel wat traantjes. Michiel worstelde erg met het feit dat hij iemand teleur moest stellen. “Het is hectisch geweest, op emotioneel vlak”, vertelde Michiel aan Dina. “Zowel Anouchka als Rune zijn topdames met een gouden hart en een goede ingesteldheid. Ze hebben al veel meegemaakt en zijn er sterk uitgekomen. Daarvoor heb ik enorm veel respect.” Het is Rune die met hem het vliegtuig op mag richting Istanbul in Turkije. En hoewel de spirituele Anouchka aangaf dat ze zijn beslissing had zien aankomen, was ze duidelijk geraakt door het nieuws.

Bekijk hier het keuzemoment van Michiel:

Niet voor publicatie: