Benefietshow Oekraïne 12-12 op Eén, VTM en Play4 haalt 1.075.741 kijkers

Gisteren stemden in totaal maar liefst 1.075.741 Vlamingen af op Oekraïne 12-12, het gezamenlijke benefietprogramma van tv-zenders één, VTM en Play4 gepresenteerd door Danira Boukhriss-Terkessidis, Koen Wauters en James Cooke. Dat leverde 55,8% (4+) en 57,9% (VVA 18-54) marktaandeel op en een bereik van maar liefst 1.598.521 Vlamingen. En dat heeft zijn effect niet gemist: Vlaanderen toonde zich van zijn meest solidaire kant en zamelde tot nu toe al een mooi bedrag van 17.778.315 euro in voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne.

De dag begon met een gezamenlijke radio-uitzending op Radio 2, MNM, Studio Brussel, Qmusic, Joe en Nostalgie en eindigde met een druk bekeken televisieshow op de Vlaamse televisiezenders Eén, VTM en Play4. Daarin danste onder meer Dancing With The Stars-winnares Nina Derwael een emotionele rumba onder de muzikale vleugels van de #LikeMe-cast, zocht Tom Waes getuigen uit zijn Reizen Waes: Oekraïne terug op en brachten de finalisten van The Masked Singer een verrassingsoptreden. En alle kijkers die een steentje wilden bijdragen, konden terecht bij het unieke ‘belpanel’ met bekende gezichten van de diverse zenders. En dat deden de Vlamingen dus massaal. Zo hielpen ze het leed van de slachtoffers van de oorlog een beetje te verzachten.

Over Consortium 12-12

Wie de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne financieel wil steunen kan dat ook de volgende dagen, weken en maanden nog via Consortium 12-12. De 7 hulporganisaties die hierin verenigd zijn (Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam-België, Plan International België, Rode Kruis-Vlaanderen, Croix-Rouge de Belgique en Unicef België) zijn ter plaatse en in de buurlanden van Oekraïne actief. Zij zullen de middelen inzetten waar ze het hardst nodig zijn. Steunen kan via BE 19 0000 0000 1212.

