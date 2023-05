Beleef de spannende seizoensfinale van Familie samen met de cast op groot scherm

De hoogdag voor alle soapliefhebbers komt er binnenkort aan. Eind juni verwent Familie haar kijkers naar goede gewoonte met een extra lange en extra spannende slotaflevering. Die seizoensfinale wordt dit jaar extra in de verf gezet. Familie nodigt alle fans namelijk uit voor een exclusieve avant-première op woensdag 21 juni, twee dagen voor de uitzending bij VTM. In Kinepolis Antwerpen krijgen ze samen met de cast in absolute primeur de seizoensfinale te zien op groot scherm, voorafgegaan door de woensdag- en donderdagaflevering. Een zinderende Familie-marathon die de hele cinemazaal naar het puntje van z’n stoel zal brengen. Tickets zijn vanaf nu te koop via vtm.be.

Een volle cinemazaal die samen toeleeft naar de grote apotheose van het 32ste Familie-seizoen: dat belooft vuurwerk. Een moment dat de cast niet wil missen. Onder meer Annie Geeraerts (Anna), Ray Verhaeghe (Albert), Jef De Smedt (Jan), Sandrine André (Véronique), Jo Hens (Niko), Caroline Maes (Mieke), Roel Vanderstukken (Benny), Karen Damen (Vanessa), Peter Bulckaen (Mathias), Werner De Smedt (Rudi), Jan Van den Bosch (Zjef), Maarten Cop (Jelle), Amine Boujouh (Brahim), Jools Jatta Janssens (Jamila), Senne Meynendonckx (Ilja), Yanni Bourguignon (Cédric), Jelle Palmaerts (Emiel) en Jaak Van Assche (Alfons) zijn die avond van de partij om de avant-première mee te beleven. In de seizoensfinale zelf werken verschillende verhalen naar een hoogtepunt toe. VTM loste al een eerste beeld van Véronique en de angst in haar blik doet weinig goeds vermoeden. Ook Cédric belandt in een bloedstollende nachtmerrie. Wat staat hen binnenkort te wachten? De spannende eindsprint is ingezet!

Bekijk de eerste teaser van de seizoensfinale hier:

De exclusieve avant-première gaat door op woensdag 21 juni in Kinepolis Antwerpen, tickets zijn te koop via vtm.be. De uitzending van de seizoensfinale volgt op vrijdag 23 juni om 20u00 bij VTM. Tijdens de zomermaanden laat Familie de fans niet in de steek. Ook dit jaar worden ze getrakteerd op een spannende, nieuwe webreeks op VTM GO. Meer informatie daarover volgt later.

