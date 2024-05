Bekentenissen in laatste aflevering van Liefde voor Muziek: Koen Wauters kan niet koken en een doodzieke Tourist LeMC miste bijna de opnames

Dertien muzikale toppers vierden de voorbije weken de tiende verjaardag van Liefde voor Muziek tijdens een heuse jubileumeditie. In de slotaflevering op dinsdag 21 mei houden de artiesten een reünie en kiezen ze niet enkel hun favoriete covers, maar blikken ze ook terug op de mooiste momenten van het afgelopen seizoen. Én ze beantwoorden enkele prangende vragen zoals ‘wie was de pechvogel van de week’ en ‘wie kan het best koken’. Het antwoord op die laatste vraag blijkt alvast niét ‘Koen Wauters’ te zijn.

De award ‘pechvogel van de week’ gaat naar Tourist LeMC. Hij lag tijdens de opnames ziek in bed. “Er is één uitzending waarin Tourist niet aan het woord komt en waarin hij zelfs amper in beeld te zien is, maar ik denk niet dat mensen thuis dat gezien of gemerkt hebben”, aldus Koen Wauters. Tourist LeMC kan er intussen om lachen en kreeg de allerbeste zorgen in Frankrijk: “Ik werd daar goed gesoigneerd en heb kunnen uitzieken in mijn ‘Montpelliees’ bedje.”

Of er bij Liefde voor Muziek gefeest wordt? In het ene seizoen al wat meer dan in het andere, zo blijkt. De artiesten geven toe het één avond bont gemaakt te hebben, maar dat was wel uit het zicht van de camera's. Al duikt tijdens de aflevering onverwacht bewijsmateriaal op, want Laura Tesoro liet het fotorolletje van haar wegwerpcamera ontwikkelen. Jasper Steverlinck: “Er waren er een paar die hun hart vasthielden toen Laura die enveloppe met foto’s boven haalde. Ik ook, hoor. Ik dacht: Wat gaat daar op staan? Ik wist niet meer wat ik gedaan had!” Al is er één moment dat iedereen zich levendig kan herinneren: terwijl Laura Tesoro vanop het kookeiland stevig meezong met één van haar favoriete nummers, belandde de plakkerige vliegenvanger die aan het plafond hing in haar haren. “Ik heb het er gelukkig uitgekregen, maar ik was toch bang. Ik dacht dat ik mijn haar zou moeten afknippen!”

Bekijk hier de preview:

In de voorbije tien jaar van Liefde voor Muziek passeerden maar liefst 62 getalenteerde artiesten de revue. Niet enkel de sterren uit het tiende seizoen blikken tijdens de slotaflevering terug op hun muzikale week, ook talenten als Christoff (seizoen 1, 2015), Margriet Hermans (seizoen 9, 2022), Cleymans & Van Geel (seizoen 7, 2021) en Bart Peeters (seizoen 3, 2017) halen in deze aflevering herinneringen op aan hun editie. Margriet Hermans: “Wat een herinneringen heb ik aan dat programma. Wàt een souvenirs. Mijn hart begint er sneller van te kloppen.”

Liefde voor Muziek kwam tot stand in samenwerking met SABAM, omdat het schrijven van liedjes erkenning verdient.

