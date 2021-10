Bekende Vlamingen scherpen hun dartpijlen

Darts is hot! Vorig jaar walste Dimitri Van den Bergh zich vlot door de eerste grote internationale tornooien en ‘Dancing Dimi’ werd in no time een fenomeen. Tijdens de belangrijke wedstrijden van Dimitri op VTM 2 zaten tot 400.000 kijkers te supporteren voor de nieuwe coming man uit Merksem. In aanloop naar het nieuwe Wereldkampioenschap dat op 15 december van start gaat -en ook op VTM 2 te zien is- zullen negen Bekende Vlamingen zich zes weken lang verdiepen in deze prachtige precisiesport. We volgen de nieuwbakken darters ook thuis bij hun eerste initiatie en tijdens de intensieve trainingen die extra druk leggen op hun dagdagelijkse activiteiten.

DEZE BV'S MIKKEN NAAR DE TRIPLE TWENTY EN DOEN EEN GOOI NAAR DE OVERWINNING

OLIVIER DESCHACHT

Voormalige Rode Duivel Olivier Deschacht (40) hing eind vorig seizoen zijn voetbalschoenen aan de haak. Van een zwart gat is er gelukkig geen sprake voor de voormalige Anderlecht verdediger. Hij werd intussen assistent-coach van de nationale beloften en ontdekte dat er één sport nog plezanter is dan voetbal: darts. Als voetballer had Olivier bij zowel tegenstanders als medespelers de reputatie absoluut niet tegen zijn verlies te kunnen. Hopelijk verliest The White Walker in BV Darts niet te veel wedstrijden, of het zou er wel eens kunnen tegenzitten...

CELINE VAN OUYTSEL

Voormalig Miss België Celine Van Ouytsel (25) is een beauty met brains en een buitengewone drive om BV Darts te winnen. Haar mama twijfelt nog aan Celines darttalent en laat dochterlief daarom niet in de woonkamer oefenen. Gelukkig kan dat Celine niet tegenhouden om uren te trainen. Cece staat bekend als een eeuwige optimist, hopelijk doet BV Darts haar het lachen niet vergaan.

THIBAULT CHRISTIAENSEN

Zanger-muzikant-radiomaker Thibault Christiaensen (26) is sinds de steile opgang van Dimitri Van den Bergh een enorme fan van de dartsport. In BV Darts krijgt Thibullseye de unieke kans om zijn nieuwe idolen van dichtbij aan het werk te zien en wie weet zelfs te overtreffen na een flinke dosis intensieve training. Deze Equal Idiot nam zijn dartbord zelfs mee in de backstage van verschillende festivals, kwestie van de entourage al te laten wennen aan zijn nieuwe passie.

JINNIH BEELS

Jinnih Beels (45) is schepen van Onderwijs en Jeugd in Antwerpen. Vooraleer ze politica werd, was Jinnih politiecommissaris. De uren op de schietstand hebben haar niet alleen heel precies leren mikken, maar hebben haar nu blijkbaar ook een unieke darts houding opgeleverd. G.I. Jinnih heeft in het leven niets cadeau gekregen. Misschien levert dat haar nu wel de extra brandstof om in BV Darts alle concurrenten naar huis te gooien en de prestigieuze titel op haar naam te schrijven?

KENJI GOORIS

Kenji Gooris (19) is de jongste telg uit het gezin Gooris-Pfaff en is dus voorzien van de ideale genen. Van grootvader Jean-Marie kreeg hij het gigantisch talent om te sporten, vader Sam leerde hem dan weer de massa entertainen. Combineer dat met zijn jeugdige ‘no-stress’-attitude en Kenji Gooris lijkt wel geboren voor het darts. Of krijgen enkele onverwachte missers de onoverwinnelijke Dart Vader toch aan het wankelen?

HANNELORE SIMOENS

Politiek journaliste Hannelore Simoens (31) staat niet alleen in de Wetstraat bekend als een doorbijter, ook thuis laat ze niet met zich sollen. Voor BV Darts nam ze zonder verpinken de ‘mancave’ van haar vriend in. Nu is ze zo gebeten door de dart microbe dat hij die misschien nooit meer terug krijgt. Met haar lastige vragen heeft Hannelore al vele politici doen zweten, hopelijk krijgt de Blue-Eyed Bullet ook haar tegenstanders in BV Darts aan het wankelen.

VINCENT FIERENS

Qmusic-dj Vincent Fierens (29) had voor hij aan BV Darts begon nog nooit een pijltje van dichtbij gezien. Nu is The Grand Slam niet meer voor zijn bord weg te slaan. Zijn collega’s bij Qmusic hadden hem bijna als vermist opgegeven omdat Vincent altijd maar aan het gooien is. Benieuwd of al de noeste trainingsarbeid deze Antwerpsupporter de titel zal opleveren. Aan zijn enthousiasme zal het alvast niet liggen.

KAMAL KHARMACH

Komiek Kamal Kharmach (29) komt uit Antwerpen, en dat is niet toevallig de dart hoofdstad van ons land. Ondanks een drukke agenda maakte Kamal met de glimlach tijd voor dit dart avontuur, met de rotsvaste overtuiging alle medespelers te vermorzelen. Bullseye Borgerhout ontpopt zich in BV Darts tot een echt trainingsbeest, ten koste van vooral … zijn garagepoort.

ANDY PEELMAN

Ze zeggen dat Andy Peelman (38) een moderne homo universalis is die kan zingen, acteren, presenteren, autoracen en occasioneel boeven arresteren. Met BV Darts wil Andy ook darts aan zijn rijkgevulde CV toevoegen. Krijgt The Engine zijn motor op het juiste toerental of moet hij voorlopig zijn andere jobs nog niet opgeven? Andy wordt in BV Darts alleszins gesteund door een buslading trouwe supporters, maar dat zorgt misschien ook voor te zware druk op zijn schouders…

SEAN DHONDT IS MASTER OF CEREMONIES

De John McDonald van de PDC wordt Sean Dhondt van DPG. Als Master of Ceremonies zal Sean alle deelnemende BV's op gepaste wijze aankondigen vlak voor hun walk on op het podium. En dat is doorgaans met iets meer decibels dan een standaard presentator. Verder praat Sean met vrienden en familieleden in het publiek en polst hij naar de zenuwen en emoties van de BV darters vlak voor en na de wedstrijden.

WEDSTRIJDVERLOOP

Er worden drie voorrondes gespeeld in poules van drie spelers.

POULE 1 (4/11): Andy Peelman - Kamal Kharmach - Jinnih Beels

POULE 2 (11/11): Olivier Deschacht - Kenji Gooris - Thibault Christiaensen

POULE 3 (18/11): Hannelore Simoens - Vincent Fierens - Celine Van Ouytsel

Per poule gaan twee BV's door naar de halve finales. Daar spelen we opnieuw in poules van drie spelers.

HALVE FINALE 1 (25/11): ... - ... - ...

HALVE FINALE 2 (02/12): ... - ... - ...

Ook hier gaan er telkens twee spelers door naar de finale. Daar maken dus nog vier BV darters kans op de eindoverwinning.

FINALE (09/12): ... - ... - ... - ...

Niet voor publictie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be en foto.dpgmedia.be.