Bekende Vlamingen laten Loïc Van Impe kookbattles aangaan met chef-koks in ‘Loïc Tussen 2 Vuren’

Vanaf 18 april is er elke zondag een heuse kookbattle te zien bij VTM. In ‘Loïc Tussen 2 Vuren’ scherpt VTM-kok Loïc Van Impe elke week zijn messen om de strijd aan te gaan met een chef-kok. En dat zijn niet de minste: onder andere Nicolas Misera - chef bij AIRrepublic -, Bart Desmidt van tweesterrenrestaurant Bartholomeus en njam!-chef Peppe Giacomazza zullen achter de kookpotten staan. Al maken ze niet zomaar klaar wat ze willen. Elke zondag geeft een bekende Vlaming de opdracht om in 30 minuten een eigen versie van zijn of haar lievelingsgerecht te bereiden. Zo zullen onder andere Jens Dendoncker, Andy Peelman en Tinne Oltmans hun smaakpapillen de kost geven. Zij bepalen welk gerecht het lekkerst is klaargemaakt en wie dus de kookbattle wint. En de verliezer? Die doet de afwas.

In 30 minuten bedenken Loïc en de chef-kok een recept dat ze bereiden met ingrediënten die de bekende Vlaming voor hen heeft klaargezet. Tijdens het koken krijgen ze tips om te raden voor wie ze gaan koken. Wie als eerste ontdekt over welke bekende Vlaming het gaat, krijgt een gouden tip: een detail dat het gerecht nóg beter doet aanleunen bij de smaak van de bekende Vlaming. De bekende Vlaming volgt het kookproces op de voet vanuit een andere ruimte.

Loïc Van Impe: “Dit is Zot van Koken maal twee. Zot omdat ik het elke week opneem tegen één van de beste chefs van België en omstreken. En omdat we op 30 minuten het lievelingsgerecht moeten klaarmaken van een voor ons onbekende Vlaming. Ik heb er heel veel zin in.”