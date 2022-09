Begrafenis Queen Elizabeth II maandag live te volgen bij VTM

© Photo News

Op maandag 19 september nemen de Britten, en de hele wereld, afscheid van Queen Elizabeth II. Een historisch moment, na 70 jaar op de troon. Londen maakt zich op voor de komst van een ongeziene rouwstoet met koningen en presidenten, en ook honderdduizenden gewone Britten. Voor België zullen koning Filip en koningin Mathilde aanwezig zijn. VTM NIEUWS is er de hele dag live bij.

VTM NIEUWS zet de grote middelen in op deze historische dag. Al van ‘s morgens vroeg zijn er extra nieuwsuitzendingen om 7, 8 en 9 uur. De begrafenisplechtigheid zelf wordt live uitgezonden vanaf 9u45. VTM NIEUWS-anker Freek Braeckman volgt alle gebeurtenissen vanuit de studio, samen met Jo De Poorter, kenner van het Britse koningshuis en auteur van ‘De Laatste Koningin’ over het leven van Queen Elizabeth II.

VTM NIEUWS gaat live naar Westminster, Windsor en de straten van Londen

VTM NIEUWS-anker Birgit Herteleer volgt de uitvaart aan Westminster Abbey in Londen, samen met Wim Dehandschutter, royalty-expert van VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws. Reporter Eva Peeters staat tussen de mensenmassa in Londen. Ze is al sinds het overlijden van de Queen in de Britse hoofdstad om verslag uit te brengen voor VTM NIEUWS. En reporter Romina Van Camp wacht de Queen op in Windsor, haar laatste rustplaats.

Volg de begrafenis van de Queen live bij VTM NIEUWS

Maandag 19 september

7u, 8u en 9u: VTM NIEUWS EXTRA

vanaf 9u45: VTM NIEUWS EXTRA - BEGRAFENIS QUEEN

