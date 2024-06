B&B-uitbaters maken de bedden op voor een nieuw seizoen van ‘Met Vier in Bed’ 

Overnachten in treinwagons, in een wellnesswalhalla of in voormalige varkensstallen. Genieten van een sterrenmenu, een biermimosa bij het ontbijt of huisgemaakte Italiaanse ijsjes. Garnalen pellen, paarden mennen met Willy Naessens of de velodroom onveilig maken met de fiets. In welke bijzondere B&B’s belanden de kijkers in een gloednieuw seizoen van ‘Met Vier in Bed’ bij VTM? Met welke activiteiten blazen de B&B-uitbaters hun gasten omver? En wie verwent hen met een onovertreffelijk ontbijt en dompelt ze onder in warme gastvrijheid? De B&B-uitbaters gooien al hun charmes in de strijd om hun concullega’s te overtreffen.

Van de Vlaamse velden naar de Waalse heuvels, van pittoreske en charmante dorpjes naar populaire grootsteden. ‘Met Vier in Bed’ reist opnieuw het hele land door en brengt de zomer naar de huiskamers. Maar liefst 36 B&B-uitbaters maken de bedden op voor het vakkundig oog en de ongezouten mening van hun collega’s. Wekelijks verblijven vier nieuwe duo’s een dag en een nacht in elkaars B&B. Na afloop geven ze punten én hun ongezouten mening over de kamer, het ontbijt, de hygiëne, de activiteit en de gastvrijheid. Die vakkundige evaluatie vertalen ze in het welbekende puntensysteem: het uitdelen van bedjes. Welk duo steekt er met kop en schouders bovenuit? In wie schuilt er een competitiebeest? Wie is streng of net vrijgevig bij het uitdelen van de punten? Maar vooral: welke B&B-uitbaters verzamelen de meeste bedjes en mogen de Met Vier in Bed-trofee aan de voordeur van hun B&B vereeuwigen?

Bekijk hier de eerste beelden van het nieuwe seizoen:

Een gloednieuw seizoen van ‘Met Vier in Bed’, vanaf 1 juli van maandag tot donderdag om 20u35 bij VTM en ook op VTM GO.

