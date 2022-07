B&B-uitbaters krijgen de ene tegenslag na de andere te verwerken in ‘B&B Zoekt Lief’

In een nieuwe week van B&B Zoekt Lief, van maandag 18 juli tot en met donderdag 21 juli om 20u00 bij VTM 2, gaat het er in sommige B&B’s liefdevol aan toe. In andere B&B’s wordt dan weer roet in het liefdesavontuur van de uitbaters gegooid…

In Montréal laait de romantiek tussen B&B-uitbater Marc en vrijgezel Annika op. Maar de sfeer slaat helemaal om wanneer tijdens een gezellige tête-à-tête plots een nieuwe vrijgezel komt aanwaaien. Marc is duidelijk onder de indruk van Lisette, maar Annika geeft zich niet gewonnen. De strijd om het hart van Marc barst los.

Desirée en B&B-uitbater Arno groeien steeds dichter naar elkaar toe. Ze hebben een reisje naar Marokko voor de boeg en het belooft romantisch te worden. Tot ze op de luchthaven voor een onaangename verrassing komen te staan die roet in het eten gooit. Komt hun liefdesavontuur tot een abrupt einde?

Bekijk de preview hier :

De plooien tussen Sander en B&B-uitbaatster Kaylee raken maar niet gladgestreken. Er barst een hevige en pijnlijke discussie los tussen de twee. Ook met Falco lijkt het niet te klikken. Dreigt Kaylee alleen in haar B&B achter te blijven?

De vrijgezellen van B&B-uitbaatster Isabel komen deze week met een hoop slecht nieuws aandraven. “Dat vind ik echt niet leuk, potverdikke. Dit vind ik héél spijtig”, foetert Isabel terwijl ze de ene teleurstelling na de andere verwerkt. Gelukkig heeft An Lemmens nog een verrassing voor Isabel in petto…

