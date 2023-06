B&B-uitbaters gooien al hun charme en gastvrijheid in de strijd in ‘Met Vier in Bed’

Op een authentieke boerderij, in een luxueuze villa of een sprookjesachtig kasteel... Vanaf maandag 3 juli brengt VTM het vakantiegevoel tot in de huiskamer met het gloednieuwe seizoen van ‘Met Vier in Bed’. Maar liefst 36 B&B-uitbaters maken de bedden op voor het vakkundig oog en de ongezouten mening van hun collega’s. Welk duo springt er met kop en schouders bovenuit? In wie schuilt er een competitiebeest? Wie is streng of nét super gul bij het uitdelen van punten? En wie weet de koelte te bewaren of valt door de mand? De B&B-uitbaters gooien al hun charmes in de strijd en proberen hun concullega’s te overtreffen. Wordt het een zootje ongeregeld of een groot succesverhaal?

‘Met Vier in Bed’ reist dit seizoen opnieuw het hele land rond, met stops in zowel pittoreske en charmante dorpjes als in populaire grootsteden zoals Antwerpen en Brugge. Het populaire programma ademt één en al zomer, met een indrukwekkende variatie aan overnachtingsplekken tussen de Vlaamse velden én de Waalse heuvels.

Wekelijks verblijven vier nieuwe duo’s een dag en een nacht in elkaars logement. Na afloop geven ze punten én hun ongezouten mening over de kamer, het ontbijt, de hygiëne, de activiteit, de gastvrijheid en de troeven van de B&B. Die vakkundige evaluatie vertalen ze in het welbekende puntensysteem: het uitdelen van een aantal bedjes. Welke B&B-uitbaters weten de meeste bedjes te verzamelen en gaan met dé Met Vier in Bed-trofee naar huis?

