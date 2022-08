Bart Hollanders en Serine Ayari spelen hoofdrol in nieuwe VTM-reeks Exen

Een comedy-drama waarin de liefde op de proef wordt gesteld door het opduiken van enkele exen. Wie is de ware? Dat is Exen, de nieuwe serie die gemaakt wordt voor VTM en ook te zien zal zijn op Streamz. De opnames zijn net van start gegaan. In de hoofdrol schitteren Bart Hollanders, die de rol van de onhandige bon-vivant Gilles speelt, en Serine Ayari, die in de huid kruipt van zijn grote liefde Yasmine. Gilles zweert Yasmine dat hij echt is veranderd en zijn losbandige leventje vaarwel heeft gezegd. Tot hij met haar in het huwelijksbootje stapt en zijn ex-lieven niet langer kan ontlopen…

De cast van Exen telt naast Bart Hollanders (Callboys, Yummy, Groenten Uit Balen, …) en Serine Ayari (De Luizenmoeder) nog een reeks frisse namen van topactrices. De exen van hoofdpersonage Gilles worden vertolkt door Charlotte Timmers (speelt ex Flo), Ella-June Henrard (speelt ex Ruth), Janne Desmet (speelt ex Clara) en Eva Binon (speelt ex Inge). De confrontatie tussen Yasmine, Gilles en zijn exen leidt al snel tot grappige, herkenbare en gênante situaties.

Exen is een reeks van productiehuis Wilder Content waarin romantiek, drama en comedy samengaan. Pieter Van Hees (Undercover, Chaussée d’Amour) neemt de regie voor zijn rekening. Scenarist en showrunner is Bert Van Dael, die eerder ook meewerkte aan o.a. Clan, De Twaalf en Beau Séjour. De opnames van Exen zijn net van start gegaan en lopen tot in het najaar. De reeks zal eerst te zien zijn op Streamz en nadien bij VTM. Een precieze uitzenddatum wordt later bekendgemaakt.

