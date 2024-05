De Wever weigert uitgestoken hand van Van Grieken in Het Conclaaf: “Ik heb veel meer affiniteit met andere partijen”

Vanaf donderdag 16 mei davert het kasteel van Jemeppe op z’n grondvesten in het nieuwe VTM-programma Het Conclaaf. Zeven onbetwiste kopstukken van de Vlaamse politiek debatteren én leven er voor het eerst een weekend lang samen. Alexander De Croo (Open VLD), Petra De Sutter (Groen), Bart De Wever (N-VA), Raoul Hedebouw (PVDA), Sammy Mahdi (CD&V), Conner Rousseau (Vooruit) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang) worden op de rooster gelegd door Eric Goens en door elkaar. Conner Rousseau arriveert als eerste ter plaatse, gevolgd door Tom Van Grieken en - “Van Grieken staat in mijne weg met zijne patserbak” - Bart De Wever. Eric neemt de voorzitters van Vlaams Belang en N-VA meteen samen voor een pittig, maar verhelderend gesprek. Daarin maakt De Wever duidelijk dat samenwerken met Vlaams Belang voor hem geen optie is.

Dat Tom Van Grieken met zijn partij de hand reikt naar N-VA en Bart De Wever is een publiek geheim. Maar wat wil en doet Bart De Wever? Wanneer Eric hem vraagt of hij met Vlaams Belang wil regeren, schept De Wever duidelijkheid. “Op Vlaams niveau hebben wij heel weinig gemeenschappelijk”, aldus de N-VA-voorzitter. “Ik heb veel meer affiniteit met andere partijen dan met Vlaams Belang. Een partijprogramma dat sociaal-economisch bijna dat van de PS is - alle belastingen omlaag en alle uitgaven omhoog - ik kan daar niet mee om.” Eric herinnert De Wever er ook aan dat 53% van zijn kiespubliek zich uitdrukkelijk pro een coalitie met Vlaams Belang uitspreekt. Moet hij als democraat dan niet de meerderheid van zijn kiezers volgen? “Onze kiezers hebben een hekel aan de Vivaldistische partijen die de Vlaamse democratie hebben genegeerd en in de andere richting besturen. Waar die woede vandaan komt, zal het Vlaams Belang geen rol spelen. Dus waar gaat dit eigenlijk over? Wat moet die Vlaamse regering dan doen? Tenzij - het programma van meneer Van Grieken - een soort revolutie organiseren. Dan zeg ik aan die 53% kiezers: sorry, daar doe ik niet aan mee want dat is waanzin. Dat is het Catalaanse scenario: we gaan een soevereiniteitsverklaring afleggen en als die niet gevolgd wordt of ze starten geen onderhandelingen na vijf jaar, dan stappen wij uit België. Dat is crazy. Daar gelooft niemand in. Dat gelooft meneer Van Grieken zelf niet volgens mij.”

Bekijk de preview hier:

Met De Wever, Rousseau en Van Grieken in de sofa is Eric vertrokken voor een stevig debat. Komt er na Vivaldi 1 Vivaldi 2? Hoe zit het met de bromance met Conner Rousseau en het monsterverbond met Tom Van Grieken? De Wever heeft er een heel eigen theorie over. “Wat zou er gebeuren moesten N-VA en Vlaams Belang samen besturen? Ik heb nog nooit een peiling gezien waar we zelfs de meerderheid hebben. Eerlijk gezegd: ik zou gráág de meerderheid hebben. Ik zal niet zeggen dat we die gaan gebruiken, maar een meerderheid hébben zou mij heel goed uitkomen want dat maakt mij incontournable. Dat is een heel legitieme machtsredenering en ik ben daar ook niet vies van. Ik hoop dat in Vlaanderen niemand een meerderheid kan maken zonder mij.” Of besturen op federaal niveau zonder Vlaamse meerderheid een optie is voor Conner Rousseau? “We doen dat vandaag dus het zou raar zijn als ik nee zou zeggen. Het lijkt mij beter dat er langs de twee kanten van de taalgrens een meerderheid is, maar we kunnen zo wachten tot paasmaandag op een dinsdag valt.”

Bekijk de preview hier:

Eric Goens zet de kopstukken ook lijnrecht tegenover elkaar in rechtstreekse duels én onderwerpt hen één voor één aan een ultieme politieke biecht. Wie de volledige duels en biechten wil bekijken, kan na de aflevering afstemmen op Het Conclaaf Extra op VTM GO. Naast pittige discussies leren de kijkers de politici ook van een andere kant kennen in Het Conclaaf. De Wever, Rousseau en Van Grieken roeren voor het eerst samen in de (spaghetti)potten, De Wever praat over een moeilijke periode in zijn privéleven en Van Grieken geef toe hoe oncomfortabel hij zich voelt bij het hele verblijf…

Het Conclaaf is vanaf donderdag 16 mei vier weken lang om 21u45 te zien bij VTM en op VTM GO. Bekijk ook Het Conclaaf Extra op VTM GO.

