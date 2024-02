Bart Appeltans, Véronique De Kock, Ruth Beeckmans en Ben Segers stellen hun chakra’s op de proef in het exclusieve wellnessoord van Code van Coppens

Na een succesvol seizoen met gemiddeld 873.471 kijkers en 40,1% marktaandeel, en een overrompelend succes van Code van Coppens Unlocked in de Antwerpse Stadsfeestzaal, maakt een resem nieuwe bekende gezichten zich klaar voor de knotsgekke uitdagingen van de broers Coppens. Onder andere Emilie Vansteenkiste, Jens Dendoncker, Fien Germijns, Bart Cannaerts, Ruth Beeckmans, Ben Segers, Bart Hollanders, Serine Ayari, Bart Appeltans, Véronique De Kock, Dieter Coppens, Joris Hessels, OSKI en Tine Embrechts gaan vanaf woensdag 14 februari de strijd aan in het nieuwe seizoen van Code van Coppens. Staf en Mathias lieten hun ongebreidelde fantasie weer de vrije loop, met enkele verrassende nieuwigheden tot gevolg. Zo doet een snufje Artificial Intelligence de kandidaten volledig uit hun lood slaan, kreeg de draaiende kamer een serieuze upgrade en worden er voor het eerst acteurs ingezet om de verhalen nóg echter te beleven. Van een ‘rustgevend’ wellnessparadijs tot een mysterieus laboratorium. De BV-duo’s kunnen maar beter van alle markten thuis zijn om te ontsnappen uit de vernuftige escaperooms. Wie slaagt erin de verrassende twists te overwinnen en de lastige codes te kraken?

Bart Appeltans en Véronique De Kock mogen de spits afbijten en het opnemen tegen Ruth Beeckmans en Ben Segers. Zijn ze bereid om hun chakra’s en mantra’s onder de loep te laten nemen? “Als ik eens me-time wil, ga ik in bad liggen om te slapen”, zegt Ben. Al blijkt het wellnessoord van de broertjes Coppens echter verre van een oase van rust. Geen heerlijke geur van lavendel en eucalyptus, wél een worteloranje spraytan en glibberig badschuim.

In badjas trotseren de duo’s de turbulente oase van chaos. Na het verliezen van kostbare druppels lichaamsvocht in een zweetstoel, denken de BV’s te kunnen genieten van een weelderig bad vol ‘mousse de Coppens’. Niets is minder waar. Een onverwachte glijbaan brengt hen naar een verborgen, ondergrondse kerncentrale. Kunnen Bart, Véronique, Ruth en Ben hun innerlijke rust bewaren tussen het kernafval? Of is een bezoek aan een ander wellnessoord toch een beter idee?

Bekijk hier de preview:

