Barbara Sarafian wordt kotmadam van zeven Gentse kotstudenten

De mafste kotmadam van het land is ongetwijfeld Barbara Sarafian. In het gloednieuwe VTM-programma Kotmadam Sarafian ontfermt ze zich in Gent een heel academiejaar lang over zeven studenten. Als mommy met een rijke levenservaring en krachtige persoonlijkheid leeft Barbara gedurende 10 maanden met hen mee op kot. Van liefdesverdriet en examenstress tot groeipijnen en feestgedruis, samen loodsen ze zich door een rollercoaster van de grootste levenslessen. Is Barbara de strenge mama of eerder een warme vriendin? Ontstaat er een generatieclash of wordt ze één van hen? En hoe blijft Barbara overeind tussen de levendige Gen Z’ers?

Barbara Sarafian: “Afgelopen academiejaar ben ik door het leven gegaan als kotbazin. Ik heb 7 energieke studenten in huis gehaald en heb me als ‘mommy’ ontfermd over deze fantastische bende. Van nieuwe dingen ontdekken en risico’s nemen tot soms vallen en áltijd weer opstaan. Gedurende 10 maanden hebben we elkaar meegenomen in het leven zoals het is: vol chaos, obstakels en de nodige ontspanning. Hoe gingen ze om met hun eerste verliefdheid? Hoe ontwikkelden ze hun zelfredzaamheid? Deze ervaring heeft niet alleen de studenten, maar ook mijzelf diepgaande inzichten gegeven. Het blijft me fascineren en inspireren hoe jonge mensen van twintig jaar hun weg in het leven vinden en hun eigen pad bewandelen.”

Maak hier kennis met de zeven energieke kotstudenten uit Kotmadam Sarafian:

Jitse, Ternat

De 20-jarige Jitse is een sociale, ondernemende en behulpzame jongeman uit Ternat. Zijn vrije tijd spendeert hij vooral in de fitness en als fervent supporter van Anderlecht mist hij liever geen enkele match. Hoewel hij plichtsbewust zijn studies bedrijfsmanagement volgt, drukt zijn liefde voor het uitgaansleven soms wel een stempel op zijn cijfers…

Jasper, Welle

Met zijn 19 jaar is Jasper de benjamin van de groep, volop bezig met het ontdekken van zijn pad in het leven. Zijn opleiding International Graphics & Media stelt hem flink op de proef, want de aula is niet bepaald zijn favoriete plek. Desondanks staat hij steeds open voor nieuwe ervaringen en daagt hij zichzelf uit om zijn grenzen te verleggen. In het weekend leidt Jasper vol enthousiasme de KSA en als animator bij een speelpleinwerking zorgt hij elk jaar voor een onvergetelijke zomer.

Delphine, Haasdonk

Delphine heeft het hart op de tong en laat haar emoties graag de vrije loop. De 20-jarige uit Haasdonk studeert vroedkunde en is al even samen met haar vriend Xander. Ze steekt haar zorgzame karakter niet onder stoelen of banken en staat steeds paraat voor mensen uit haar omgeving. Ondanks haar vastberadenheid om het goed te doen in haar studies, worstelt Delphine met faalangst die haar soms parten speelt.

Audélia, Maldegem

Met haar 23 jaar is Audélia de oudste van de groep. De jonge vrouw met Indische roots weet wat ze wil in het leven. Nu ze in haar vierde jaar verpleegkunde zit, streeft ze ernaar om met uitstekende cijfers af te studeren. Haar eerste kotervaring brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, vooral als het gaat om punctualiteit, want ze kan soms wat slordig zijn. Lukt het haar om elke dag op tijd op stage te verschijnen?

Lorelei, Brugge

Lorelei is een 20-jarige, rasechte West-Vlaamse afkomstig uit Brugge, die start aan haar eerste jaar geschiedenis. In haar vrije tijd speelt ze volleybal en is ze een fervente supporter van Club Brugge, waarvan ze zoveel mogelijk wedstrijden in het stadion wil meepikken. Hoewel ze zich soms wat ongemakkelijk voelt in grotere groepen, wil ze zich graag aanpassen aan het nieuwe kotleven.

Rowan, Rotselaar

Rowan, 20 jaar, afkomstig uit Rotselaar, studeert voor leerkracht secundair onderwijs met specialisatie in de vakken haartooi en bio-esthetiek. Ondanks zijn uitbundig karakter is hij soms conflictvermijdend en is het een uitdaging om voor zichzelf op te komen. In zijn zoektocht naar de liefde ondervindt hij af en toe successen, maar ook de nodige tegenslagen.

Bram, Tielt

De 21-jarige Bram start zijn schakeljaar industrieel ingenieur elektromechanica. Hij is afkomstig uit het West-Vlaamse Tielt en heeft een bijzonder goede band met zijn moeder. Naast zijn studie, is hij schachtentemmer bij een studentenvereniging waar hij veel tijd spendeert met zijn vrienden.

Kotmadam Sarafian, vanaf dinsdag 3 september om 20u40 bij VTM en ook op VTM GO .

