'Badass' Konijn duikt op in het casino en op de dijk van Oostende

De Oostendenaren moesten zich vanochtend twee keer in de ogen wrijven. Er dook immers plots een levensgroot konijn op in het straatbeeld. Konijn kan niet wachten om nu vrijdag zijn intrede te maken in The Masked Singer en laat zich vandaag al zien aan Vlaanderen. Hij strandde vanochtend in Oostende, waar hij het casino onveilig maakte en op de dijk met voorbijgangers op de foto ging. Nadien zette hij zijn tocht verder. Waar duikt Konijn straks nog allemaal op? De meest badass Masked Singer van dit seizoen is in da hood en kaapt vandaag de socials van VTM!

The Masked Singer: vrijdag om 20u35 bij VTM.

