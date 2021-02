Babette hangt al aan de paal op haar date van minstens 24 uur met Jony in ‘Blijven Slapen’

Afgelopen dinsdag stapten fervente voetbalsupporter Babette (25 uit Deinze) & stijlmaker Jony (27 uit Denderleeuw) binnen in de luxueuze villa van ‘Blijven Slapen’. De twee hebben al meteen een gemeenschappelijke passie: paaldansen. Babette doet het als hobby en Jony kijkt er graag naar. “Precies een chimpansee”, lacht Jony wanneer Babette een privé-show opvoert. “Waar is die Golden Buzzer hier?”. Of het paaldansen voor die extra spark zorgt en ze besluiten om hun verblijf te verlengen, ontdekken de kijkers van zondag tot en met dinsdag om 21.30 in nieuwe afleveringen van ‘Blijven Slapen’ bij VTM 2.

Michiel (29 uit Berchem) & Joachim (30 uit Aalter) lijken een match made in heaven, maar wandelen ze ook samen de villa van ‘Blijven Slapen’ buiten? Of eisen de laatste momenten toch hun tol? En hoe verloopt de eerste slow date van 24 uur voor onder andere nieuwkomers Sofie (33 uit Sint-Niklaas) & Kenneth (34 uit Breendonk) en Zoë (21 uit Zutendaal) & Ruben (24 uit Affligem)?

De afleveringen van Blijven Slapen zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .

