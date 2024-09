Axel zorgt voor emotionele doorbraak in nieuw seizoen van Erfgenaam Gezocht

Wat als er een vergeten fortuin op je ligt te wachten? In Erfgenaam Gezocht gaat Axel Daeseleire met de hulp van notaris Carol Bohyn weer op zoek naar verschillende erfgenamen in binnen- en buitenland, om hun erfenis alsnog te overhandigen. Axel start zijn speurtocht bij de overledenen zelf. Wie waren ze? Wat zijn hun levensverhalen? Wie heeft hen nog gekend? Die puzzelstukjes brengen hem op het spoor van familieleden én mogelijke erfgenamen. Elke ontdekking leidt tot ontroerende, verrassende en soms komische familieverhalen. Aan het einde van de rit rest er slechts één vraag: vindt het verborgen fortuin uiteindelijk toch zijn weg naar de rechtmatige erfgenamen?

Axel Daeseleire: “‘De inkomsten van niet-opgeëiste erfenissen zijn dit jaar met de helft gedaald’, staat er in de krant te lezen, en daar heb ik blijkbaar onrechtstreeks een rol in gespeeld. Dankzij Erfgenaam Gezocht beseffen mensen dat het wel degelijk kan lonen om hun nalatenschap te regelen of hun erfenis toch op te eisen, zelfs als ze verwachten dat er weinig te halen valt. Ook dit seizoen bijt ik me weer vast in indrukwekkende cases in de hoop nog meer mensen wakker te maken. Wie dacht dat hij al veel gezien had, heeft het mis. Erfgenaam Gezocht belooft nóg meer te verrassen en te verbazen!”

In de eerste aflevering bijt Axel Daeseleire zich vast in de emotionele zaak van Linda Dehamers. Ze stapte in 1995, op 59-jarige leeftijd, uit het leven. Linda was de eigenares van twee winkels, maar bleek een hoop schulden te hebben. Toch ligt er nog steeds een erfenis te wachten bij de Belgische staat. Axel komt te weten dat ze nog een zoon Michael heeft, die op aanraden van de notaris destijds de erfenis weigerde. “Je kan binnen de dertig jaar terugkomen op de verwerping van een erfenis”, begint Axel. “Er zijn schulden en dat is wel wat, maar er is ook nog een huis.” Kan Axel een waardevolle nalatenschap achterlaten?

Een andere zaak is die van Roger Goethals, een rasechte Oostendenaar die in 2001 op 69-jarige leeftijd overleed. Axel begint aan een uitdagende zoektocht, maar komt uiteindelijk in contact met Roger’s beste vriendin. Hoewel iedereen dacht dat Roger geen partner had, vertelt zij een heel ander verhaal. Zal Axel er toch in slagen een erfgenaam op te sporen?

