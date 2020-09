Axel praat met Jacky en Swa: 94 en 89 jaar, en een samenwonend homokoppel in een woonzorgcentrum

Maandag 14 september zendt VTM om 21.55 Axel Daeseleires verblijf in het woonzorgcentrum Hof De Beuken in Ekeren, uit. Het is met een dubbel gevoel dat hij er binnenstapt. “Met alle respect voor de mensen die daar werken en wonen, maar ik word daar altijd een beetje depressief van. Ik had dat destijds ook als ik mijn grootvader ging bezoeken, ik moest daar altijd een beetje mijn moed voor verzamelen”.

Het woonzorgcentrum telt 157 bewoners, met Axel erbij vijf dagen lang 158. Niet alleen loopt Axel een dag lang mee als verpleegkundige, hij praat er vooral veel met de bewoners en hun bezoekers. Axels ‘buurman’ René (90) verblijft al vijf jaar in Hof De Beuken en is er zielsgelukkig. Dat was hij er al snel, maar sinds enkele jaren ook omdat hij er Irène (63) heeft leren kennen, met wie hij al enkele jaren een koppel vormt. René is al een hele tijd met de directeur aan het onderhandelen om samen met Irène te mogen eten.

In het woonzorgcentrum woont nog een ander koppel, dat samenwoont op een kamer. Axel is verrast twee mannen aan te treffen: Jacky (94) en Swa (89). Ze kennen mekaar al van 1963. Vorig jaar is Swa gevallen en brak hij zijn heup, waardoor hij in een rolstoel terecht kwam. Zichzelf thuis behelpen ging niet meer lukken en dus besloot het koppel om samen naar een woonzorgcentrum te verhuizen. De pioniers van de holebigemeenschap vertellen Axel waar ze mekaar hebben leren kennen.

Axel krijgt een krop in de keel bij het verhaal van de 88-jarige Leon, die zijn Marie-Josee (66) elke dag komt bezoeken. De situatie thuis was niet meer haalbaar. “Elke dag kom ik naar hier. Maar haar continu verzorgen, het klokje rond, dat ging niet meer.” Maar het doet Leon pijn. Veel pijn. Hij vindt dit leven niet menswaardig meer en deelt met Axel zijn gevoelens en gedachten. “Toen ik Marie-Josee naar hier heb moeten brengen, was mijn leven ten einde. Ik heb alleen nog interesse in haar, al de rest interesseert me niet”.

Op de beschermde afdeling brengt Axel een bezoek aan Lena (79). Zij verblijft al drie jaar in het woonzorgcentrum en zit in een vergevorderd stadium van dementie. Haar man Marcel (84), waarmee ze al 55 jaar een koppel vormt, komt elke dag bij haar langs. Ondanks dat ze niet goed meer kunnen praten, is het mooi om te zien hoeveel chemie er nog is tussen hen.

De opnames van Axel Gaat Binnen vonden plaats voor de corona-uitbraak.