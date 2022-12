Axel Daeseleire vraagt om hulp bij een onopgeloste case in Erfgenaam Gezocht

De Belgische staat heeft voor 500 miljoen euro aan openstaande erfenissen op haar rekening staan. Axel Daeseleire doorkruist het hele land op zoek naar de verre en verloren gewaande erfgenamen. Mensen die zonder het te weten recht hebben op een aardige som geld. Notaris Carol Bohyn kent de ingewikkelde materie rond erfrecht als geen ander en staat Axel bij.

In de eerste aflevering duikt al meteen de zaak van Hilda Verlaenen op. Hilda werd geboren in Herent op 4 juni 1922, stierf op 11 december 2004 op 82-jarige leeftijd en was weduwe van Romanus - Romain - Bertels. “Volgens mij zaten Hilda en haar man er toch wel warmpjes bij. We spreken van 3 bouwgronden, een huis, goudstaven, dure juwelen en vermoedelijk nog cash geld”, ontdekt Axel. Via heel wat omwegen komt hij vanalles te weten over Hilda en Romain, toch is er na maanden opzoekwerk nog steeds geen erfgenaam in zicht. Axel besluit een oproep te doen om alsnog op het juiste spoor te geraken.

Bekijk de oproep hier:

Verder vindt Axel tussen de vele namen op de lijst van erfloze nalatenschappen een zekere Daniël Nayaert uit Blankenberge. Op het stadhuis loodst de stadsarchivaris Axel door de duizenden dossiers van hun bewoners. Axel ontdekt dat Daniël een bakker was die in… de Bakkerstraat woonde. Een jeugdvriendin van Daniël geeft Axel een nieuw aanknopingspunt: Luc Benoot, de zoon van Daniëls oudste zus. Heeft Axel hiermee de juiste erfgenaam te pakken?

Een andere zaak is die van Marie Bogaert. Zij woonde in Schilde. “En dat maakt het interessant”, weet Axel. “Want Schilde is niet bepaald de armste gemeente rond het Antwerpse, integendeel zelfs. Daar is dus zeker geld te rapen.” Via een buurman komt Axel haar op het spoor en blijkt dat Marie een zoon had met wie ze al vele jaren geen contact meer had. Weet haar zoon wel dat zijn moeder overleden is? En dat er nog een erfenis op hem wacht? Of is er iets anders aan de hand?

