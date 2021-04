Axel Daeseleire start zoektocht naar erfgenamen van ‘La Esterella’

Elk jaar overlijden er honderden mensen die een erfenis nalaten waarvan de erfgenaam niet gevonden wordt. Die ongeclaimde erfenissen belanden in de Belgische 'schatkist'. Er staat momenteel voor meer dan 500 miljoen euro aan erfloze nalatenschappen op een rekening van de Belgische staat. Vanaf morgen, dinsdag 20 april om 20.40 bij VTM, stort Axel Daeseleire zich in deze unieke wereld van erfenissen en zet hij alles op alles om het geld alsnog tot bij de rechtmatige erfgenamen te krijgen. Aan het begin van zijn zoektocht weet Axel maar twee dingen: de geboorte- en sterfdatum van de erflater en dat het over minstens 12.500 euro gaat. In de eerste aflevering komt Axel een zeer merkwaardige zaak op het spoor want niemand minder dan de legendarische zangeres La Esterella heeft nog altijd een openstaande erfenis.

Esther Lambrechts was de eerste echte Vlaamse zangers die internationaal succes boekte. Ze bleef tot het einde van haar leven erg populair en werd in 2011 onder massale belangstelling begraven in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen. Haar erfenis ligt sindsdien te wachten tot er een erfgenaam komt aankloppen en daar wil Axel een handje toesteken. Hij start zijn zoektocht bij iemand die tijdens de begrafenis op de eerste rij zat: Luc Appermont. “Dat vind ik nu heel vreemd, dat haar erfenis nog openstaat. Ik denk dat ze enig kind was en in de laatste jaren van haar leven was ze ook erg vereenzaamd”, vertelt Luc.

In de lijst met meer dan 2000 erfloze nalatenschappen valt Axels oog ook op de naam ‘Maria Cordie’. Zij kwam recent te overlijden op haar verjaardag, toen ze 80 jaar werd. Al snel ontdekt Axel dat Maria ‘een specialleke’ was: “Er werd housemuziek gedraaid op haar uitvaart, ze was een levensgenieter pur sang en er staat volgens haar advocaat nog een heleboel geld op haar rekening. Haar levensverhaal kan ik perfect schetsen maar van haar familie krijg ik maar geen beeld”, vertelt Axel. Hij komt gaandeweg ook te weten dat Maria eigenaar was van verschillende huizen, waardoor het bedrag van haar erfenis mogelijk enkele honderdduizenden euro's is. Komt het geld uiteindelijk bij de rechtmatige erfgenaam terecht en om welk bedrag gaat het precies?

