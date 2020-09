Axel Daeseleire ontmoet Timothy, die voor het eerst heroïne nam toen hij amper 9 was

Op maandag 28 september brengt Axel Gaat Binnen om 21.55 verslag uit van Axel Daeseleires verblijf in het afkickcentrum in Sleidinge. Axel sprokkelt levensverhalen op de afdelingen 'crisistoxicomanie', waar mensen geholpen worden die met een verslaving kampen, en op 'dubbele diagnose' waar verslaafden ook een psychische problematiek hebben.

Op de afdeling 'dubbele diagnose' verblijft de 33-jarige Timothy. Hij werd 19 maanden geleden geïnterneerd. Het was dat, of 2 jaar cel. Zijn levensverhaal maakt indruk op Axel. “Toen ik 7 was, heb ik voor het eerst een sigaret gerookt, op 9 jaar heb ik voor het eerst heroïne gebruikt, samen met een oudere heroïneverslaafde die me dat aanbood”, vertelt Timothy. “Op mijn 12de kreeg ik mijn eerste spuit cocaïne van hem. Ik mag dan wel maar 12 geweest zijn, ik wist goed waar ik mee begon toen.” Timothy was verslaafd van zijn 17de tot zijn 30ste en is ondertussen succesvol van de drugs af. “Dit verblijf hier heeft mij goed gedaan. Ik verlaat het afkickcentrum elk weekend om naar mijn ouders te gaan, ik kan het aan iemand te zien drinken, ik kan iemand een joint zien roken, het doet me allemaal niets meer. Mijn vrijheid is het allerbelangrijkste.”

Ook de 44-jarige Gunther werd geïnterneerd. “Ik zit hier tegen mijn goesting, ja”, zegt de man. “Ik ben een gevaar voor de maatschappij zeggen ze. Ik heb ooit tegen een politieman mijn gedacht gezegd, en dat mag je hier niet in België blijkbaar.” Axel wil weten hoe Gunther dan "uit zijn krammen is geschoten" en hoe het zit met illegaal gebruik.

Axel Daeseleire: “Foute vrienden, een relatiebreuk, gezondheidsproblemen, een familielid dat overleden is,... zoveel zaken kunnen blijkbaar een aanleiding zijn om een verslaving te ontwikkelen. Ik heb hier geleerd dat werkelijk iedereen aan drank en drugs verslaafd kan raken, als de omstandigheden in het leven tegenzitten.”

Op de afdeling 'crisistoxicomanie' ontmoet Axel Tommy (48), die er sinds 2 dagen verblijft. Opnieuw verblijft, want Tommy was er 10 dagen geleden ook al maar heeft zich laten meeslepen door vrienden en herviel. Zijn dochters zijn zijn grootste motivatie. “Ze zijn boos op me, voor hen is het belangrijk dat ik helemaal afkick van de heroïne, anders kan ik hen kwijt raken.” Axel polst of hem dat stress geeft of positieve kracht.

Ook Luigi (41) is hier op eigen initiatief. Hij is reeds 20 jaar verslaafd aan heroïne en raakt er maar niet van af. “De grootste fout van mijn leven is dat ik drugs geprobeerd heb, ik had dat nooit mogen doen. Ik heb al meerdere opnames gedaan maar toen was ik nog niet zo gemotiveerd als nu. Nu denk ik: ik ben 41 jaar, nù is het het moment, nu moet ik er iets aan doen voor mijn leven voorbij is.”

Deze en nog een pak meer verhalen in Axel Gaat Binnen, op maandag 28 september om 21.55. De aflevering van Axel Gaat Binnen is ook te (her)bekijken op VTM GO .

Axel Daeseleire zoekt ex-drugsverslaafde Timothy op, die ondertussen alleen woont in ‘Axel Gaat Buiten’ bij VTM GO

In Axel Gaat Binnen zat de 33-jarige Timothy nog op de afdeling dubbele diagnose in Sleidinge, nu woont bij begeleid alleen, recht tegenover het afkickcentrum. In Axel Gaat Buiten, op maandag 28 september bij VTM GO, bezoekt Axel Daeseleire hem in zijn nieuwe omgeving, in zijn nieuwe kamer en ontdekt hoe het nu met hem gaat. Daarna neemt Axel Timothy mee naar Level Up in Gent waar je een virtual reality ervaring kan beleven.