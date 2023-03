Axel Daeseleire maakt enorme winst met tekenfilmfiguur Popeye en wint voor de tweede keer op rij ‘Eenmaal Andermaal’

Na zeven weken strijden, rommelmarkten afschuimen en antieke parels verkopen, vochten kunstliefhebbers Jacques Vermeire en Axel Daeseleire het op donderdag 23 maart voor een laatste keer uit in de ultieme brocante-battle van ‘Eenmaal Andermaal’ bij VTM. Het werd een spannende veiling waarbij het verschil in eindwinst niet groot bleek. Jacques’ totale winst bedroeg 3270 euro, maar Axel klopte af op 3855 euro. Het beeld van de bekende tekenfilmfiguur Popeye hielp Axel mee aan de eindoverwinning. Hij kon het verkopen met enorme winst. Geen revanche dus voor Jacques, want Axel gaat voor de tweede keer op rij met de trofee naar huis.

Axel is in de zevende brocante-hemel met zijn overwinning. “Die gaat heel mooi staan naast die andere op mijn kast. Dat is wel twee keer op uwe snuit hé vriend”, wendt hij zich tot Jacques. “Ja, maar als collectioneur ga ik misschien wel eentje kopen van u”, lacht Jacques. “Je hebt het verdiend.”

Bekijk hier de video van de bekendmaking:

Voor hun laatste koopjesjacht kregen Jacques en Axel een extra gespekt budget van 1500 euro, maar ze moesten wel vier objecten kopen in slechts drie uur tijd. Na de veiling bleef er in totaal 7125 euro over. Dit bedrag gaat integraal naar JEZ!, de grootste goededoelenactie voor én door jongeren waaronder VTM, Qmusic, HLN en Belfius hun schouders zetten.

