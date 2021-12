Axel Daeseleire maakt enorme winst met een kunstzinnige struisvogelpoot en wint met grote voorsprong de finale van ‘Eenmaal Andermaal’

Na zeven afleveringen intensieve strijd tussen kunstliefhebbers Jacques Vermeire en Axel Daeseleire vond vanavond de finale veiling plaats van Eenmaal Andermaal. De totale winst van Jacques bedroeg 4.950 euro maar Axel werd de grote eindwinnaar met maar liefst 8.927 euro winst.

Wanneer een dolgelukkige Axel de trofee krijgt, wendt hij zich onmiddellijk tot Jacques: “Kopen?” De comedian laat het niet aan zijn hart komen: “Hij is gelukkig, en ik zou ook gelukkig zijn moest ik gewonnen hebben. En nu verbijt ik de pijn… Maar ik ben een groot acteur en dus kan ik dat fantastisch spelen”. Waarop Axel onmiddellijk repliceert: “Heeft iemand een zakdoek voor Jacques?”

Voor de laatste veiling gingen Jacques en Axel solo op zoek naar zes objecten in Maastricht met hun totale winst uit de vorige zes afleveringen: voor Axel was dat 3.162 euro, voor Jacques 3.275 euro. Na hun koopjesjacht bleef 1.777 euro over voor Axel en 900 euro voor Jacques. Het geld van de geveilde objecten werd bij deze bedragen opgeteld. De winst van beide heren - zo’n 14.000 euro - gaat integraal naar Rode Neuzen Dag.

Bekijk de video hier:

De objecten van Axel :

de oude Japanse boeddha: gekocht voor 250 euro, geveild voor 1.500 euro

de corpus Christi, Christus zonder armen maar wel op een sokkel: gekocht voor 95 euro, geveild voor 550 euro

het eeuwenoud terracotta beeldje van een dienstmeid uit de Chinese Han dynastie: gekocht voor 250 euro, geveild voor 1.000 euro

het bronzen beeldje van Michael Schniedermeier: gekocht voor 350 euro, geveild voor 1.500 euro

het lot met vier Afrikaanse beelden, nu mooi op een sokkel geplaatst: gekocht voor 400 euro, geveild voor 800 euro

het kunstzinnig ei op de struisvogelpoot: gekocht voor 40 euro, geveild voor 1.800 euro

De objecten van Jacques :

de twee grote, art nouveau vazen: gekocht voor 750 euro, geveild voor 1.100 euro

de oude bak om turf in te stoken en je voeten warm te houden onder tafel: gekocht voor 40 euro, geveild voor 300 euro

het kleurrijke beeld van een sensuele vrouw met spiegel: gekocht voor 140 euro, geveild voor 280 euro

de twee tekeningen van de villa in Durbuy: gekocht voor 50 euro, geveild voor 550 euro

de art deco schrijfset: gekocht voor 35 euro, geveild voor 420 euro

een bronzen art nouveau vaas van Goldscheider: gekocht voor 1.300 euro, geveild voor 1.400 euro

Eenmaal Andermaal is te herbekijken op VTM GO .