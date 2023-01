Axel Daeseleire heeft te maken met kafkaiaanse toestanden in Erfgenaam Gezocht

Deze week vindt Axel in het Belgisch Staatsblad een nieuwe zaak die zijn aandacht trekt: die van Angela Maria Alfonsina Vervinckt, op 100-jarige leeftijd overleden in 2003 in Gent. Haar laatste jaren bracht ze door in de Gentse Sint-Pietersnieuwstraat maar daar loopt Axel op een dood spoor: Angela komt niet voor in de archieven van het rusthuis aldaar. Na deze valse start hoopt hij bij de stad Gent meer info te krijgen en weten zij misschien waarom het laatste adres van Angela niet correct is. Maar zij geven hem die informatie niet zomaar door…

Bekijk hier een fragment uit de aflevering:

Axel verdiept zich ook opnieuw in de zaak van Jean Vanderhoeft, in 2001 gestorven in Sint-Truiden. Via de begrafenisondernemer verneemt Axel dat Jean een broer had: Arthur. Zou hij nog in leven zijn? Met die vraag trekt Axel naar Grazen, het kleine dorpje waar Jean Vanderhoeft geboren en getogen is, op zoek naar een spoor van diens broer.

De andere zaak die Axel verder uitspit, is die van Antoine Vermeulen, op 75-jarige leeftijd overleden in 2015 in Nazareth. Via de voormalige buren komt Axel al één en ander te weten. Blijkbaar had Antoine, of Ivan zoals ze hem daar kennen, een levensgezel. Op het laatste woonadres van Antoine krijgt Axel nóg meer interessante informatie: de huidige eigenaar kan Axel vertellen dat Antoine en zijn partner een niet-officieel geadopteerde zoon hadden, Rex Quintyn. “De naam Rex Quintyn speelt in dit verhaal blijkbaar een grote rol maar roept tegelijkertijd ook heel veel vragen op. Voorlopig sta ik in deze case dus nog geen stap verder”, klinkt het bij Axel.

Erfgenaam Gezocht op 12 januari om 20u35 bij VTM en ook op VTM GO .