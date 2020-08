Autocoureur Jacky Ickx deed Koen Wauters stoppen met Dakar Rally

Een nieuwe week betekent ook nieuwe gezichten in ‘De Zomer Van’. Naast Regi, Niels Albert en Jan Jambon worden ook Koen Wauters, Natalia, Piet Huysentruyt en Tinne Oltmans van maandag 17 t.e.m. donderdag 20 augustus gevolgd door Eric Goens.

Vanaf woensdag geeft Koen Wauters een inkijk in zijn zomer. Eric Goens komt te weten dat Koen al 18 jaar tinnitus heeft en dat hij door autocoureur Jacky Ickx - een van zijn grote voorbeelden - definitief afscheid nam van de Dakar Rally. “Jacky vroeg me waarom ik Dakar nog zou rijden. Hij zei: we hebben geluk gehad hé. Maar na elke rit weet je niet wat er zal gebeuren. En zeg me niet dat je aan 60% zal rijden, dat is niet waar. Je gaat telkens 100% als dat mogelijk is. Luister naar mij: je stopt. Je doet geen Dakar meer. Ik had kippenvel.”

Natalia praat openhartig over het kersverse ouderschap en haar papa die 10 jaar geleden overleed. Ook de voorstelling van haar vriend Frederik aan het grote publiek komt ter sprake. Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Ik heb altijd in de horeca gewerkt en zij kwam soms op plaatsen waar ik aan het werk was”, vertelt Frederik. “We zaten beiden in een relatie, dan ben je daar niet mee bezig. Maar op een bepaald moment werd ik vrijgezel. Toen we elkaar in een club opnieuw ontmoetten, zijn we iets gaan eten en van het één kwam het ander.”

Ook Tinne Oltmans en Piet Huysentruyt doen hun intrede in 'De Zomer Van'. Tinne werkt aan een nieuwe film en draait voor Lisa, de nieuwe telenovelle van VTM. Daardoor ziet ze haar vriend Juan amper. “Het helpt dat hij ook acteur is en het begrijpt. Klagen heeft geen zin, dan ben je ook niet dankbaar voor wat je mag doen. Zeker na zo’n lockdown is het fantastisch dat ik zoveel kán werken.” Piet vertelt over zijn strijd tegen diabetes: “Het laatste onderzoek was wonderbaarlijk goed, maar it’s a slow killer. Het is voor mij heel gevaarlijk als de dokter zegt: het is allemaal goed. Dan laat ik mij weer gaan. Is het gemakkelijk? Nee. Maar ik klaag niet.”

De Festivalboot wordt omgetoverd tot de Marie-Louise

Er staan ook weer heel wat artiesten op de Festivalboot. Bart Kaëll opent de week op maandag 17 augustus met ‘De Marie-Louise’. Op dinsdag 18 augustus brengen The Starlings live hun nieuwe nummer ‘Die Happy’. Christoff staat voor de tweede keer op het strand van Koksijde. Deze keer met ‘Zeven Zonden’ op woensdag 19 augustus. Ook Regi doet de Festivalboot opnieuw daveren. Regi sluit de week op donderdag 20 augustus af met Jake Reese & O.T. met ‘Zo Ver Weg’ uit Liefde voor Muziek. Eric Goens komt ook te weten hoe de artiesten deze zomer beleven.

Maandag 17 augustus: Regi - Niels Albert - Natalia

Festivalboot: Bart Kaëll

Dinsdag 18 augustus: Natalia - Niels Albert - Jan Jambon

Festivalboot: The Starlings

Woensdag 19 augustus: Natalia - Niels Albert - Koen Wauters

Festivalboot: Christoff

Donderdag 20 augustus: Tinne Oltmans - Koen Wauters - Piet Huysentruyt

Festivalboot: Regi, Jake Reese & O.T.