‘Auf wiedersehen!’: kandidaat Glenn stapt uit in Spielberg, het groene hart van Oostenrijk, in Bestemming X

Het spel zit erop voor Glenn (37) uit Merelbeke in Bestemming X. Hij zette zijn X het verst van de tweede exitlocatie en stapte vol ongeloof uit te midden van de Red Bull Ring voor motorsport in Spielberg, een dorpje in Oostenrijk. Het geloei op de achtergrond van de motoren op het racecircuit gaf de kandidaten, net voor de exit, nochtans een belangrijke gouden tip. Medekandidaat Zeno, met wie Glenn eerder nog een pact sloot, overleefde de eliminatie op de valreep. “Ik ben te weinig te weten gekomen in de luxehut”, vertelt Glenn. “Ik heb gezien dat we ergens in Duitsland zaten en dat we richting het oosten gingen. Het kon Zwitserland of Oostenrijk zijn. Ik twijfelde massa’s tussen die twee en heb verkeerd gegokt.”.

Bekijk hier de exit van Glenn:

Inspanning, ontspanning en misleiding. Dat waren de belangrijkste ingrediënten in de tweede aflevering van Bestemming X. Nadat Gino, Steffie en Zeno de wipeout-game op het water wonnen, werden ze per helikopter vervoerd naar hun luxeverblijf in de bergen voor de avond. Tijdens hun vlucht kregen ze een uniek uitzicht over de vallei. En er was meer want Glenn, Gino en Steffie kregen tijdens hun luxearrangement de kans om via een scherm meer info te verzamelen over de route die ze al hebben afgelegd tot de volgende exitlocatie. Al zaten daar nog een aantal addertjes onder het gras. Zo kreeg slechts één van hen het scherm te zien en konden ze gesaboteerd worden door de andere kandidaten, die de nacht doorbrachten in een primitieve berghut.

Helaas voor Glenn, Steffie en Gino slaagden de andere kandidaten er met glans in om de luxehut te saboteren en werd de route die liep op het televisiescherm vroegtijdig onderbroken. “We hebben nul de botten voordeel. Ik had de exitlocatie gewoon kunnen weten tot op de meter en nu weten we niets”, klonk het na afloop bij een gefrustreerde Glenn. Al deed Glenn ook een erg opvallende ontdekking over het eerste deel van hun route die inslaat als een bom: “We hebben helemaal niet op de ferry gezeten met de mobilhome!” Niet veel later, bij de exit, moest Glenn als tweede kandidaat ‘auf wiedersehen!’ zeggen en het spel verlaten. Voor de overgebleven 8 kandidaten gaat de mysterieuze reis richting de volgende Bestemming X verder.

Doorheen de reis moeten de kandidaten zich van één ding heel bewust zijn: niets is wat het lijkt. In de exclusieve spin-off ‘Bestemming X: Het Complot’ worden wekelijks alle verborgen tips uit de aflevering van die week onthuld, maar ook de welgeplaatste misleidingen. ‘Bestemming X: Het Complot’ is elke maandag meteen na Bestemming X te zien op VTM GO en ook op zaterdag om 23u00 bij VTM.

