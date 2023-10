Astrid Coppens en Celine Van Ouytsel openen Het Jachtseizoen op open zee

Nog meer girlpower in Het Jachtseizoen op woensdag 18 oktober om 20u35 bij VTM. Deze keer is het een strijd tussen de vrouwen. Power ladies Astrid Coppens en Celine Van Ouytsel zijn opgejaagd wild, maar geven zich niet zomaar gewonnen. “Onze strategie? Een beetje go with the flow, maar ik heb wel het gevoel dat het goed gaat gaan”, klinkt het vastberaden. "We gaan er alles aan doen om te winnen.”

Astrid Coppens heeft geen pimped-out chromed-out pussy wagon klaarstaan, wél een privédetective op een brommer die de jagers op de hielen zal zitten en zo hun locatie kan traceren. “Het voordeel dat zij hebben, hebben wij dus ook”, klinkt het bij de trotse boeven. Intussen zetten jagers Julie Van den Steen, Laura Tesoro en Nora Gharib koers richting Knokke, zich onbewust van de sluwe achtervolging. Al voelen ze wel dat er iets mis is…

Terwijl de jagers tevergeefs verder zoeken aan land, verleggen Astrid Coppens en Celine Van Ouytsel hun grenzen en zetten ze Het Jachtseizoen voor het eerst voort op open zee. Varen de dames rustig verder of worden ze toch gevangen als visjes in het net?

Bekijk hier de preview:

