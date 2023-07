Aster Nzeyimana voor het eerst als voetbalcommentator bij VTM 2

Op donderdag 27 juli zal Aster Nzeyimana voor het eerst als voetbalcommentator te horen en te zien zijn bij VTM 2. Samen met Marc Degryse kruipt hij in het Jan Breydelstadion in het commentatorshok om de match van Club Brugge tegen Aarhus GF in de UEFA Conference League van commentaar en omkadering te voorzien. Deze thuiswedstrijd van Club Brugge, om 19u45 live bij VTM 2, betekent het startschot van een (na)zomer boordevol voetbal bij VTM en VTM 2 voor Aster.

Op donderdag 2 augustus voorziet Aster als voetbalexpert de wedstrijd tussen Racing Genk en FC Servette in de European Qualifiers van de Champions League van commentaar. Op woensdag 16 augustus loodst hij vanuit de studio, samen met analisten Marc Degryse en Jan Mulder, voetballiefhebbers doorheen de wedstrijd van Manchester City en Sevilla in de UEFA Super Cup. Ook nadien is Aster in tandem met VTM NIEUWS-sportanker Maarten Breckx trouw op post om de voetbalmatchen in de Champions League te hosten én zal hij die van de Rode Duivels becommentariëren. Zo vormt Aster, samen met Maarten, het gezicht en daarnaast ook de stem van al wat de zenderfamilie van VTM te bieden heeft qua voetbal.

Aster Nzeyimana: “Heerlijke periode, dit! Juli nadert stilaan z’n einde, en dan begint het traditiegetrouw te kriebelen bij voetballiefhebbers. Dat is bij mij niet anders. Integendeel: de goesting is deze keer extra groot om met een knal aan het nieuwe seizoen te beginnen. En dat is ook exact wat Club Brugge móét doen. Ik kan me in de recente geschiedenis geen seizoen herinneren waarin Club Brugge er zó vroeg al moest staan. De Brugse selectie is sterker dan de nummer drie van Denemarken, maar uit de voorbereiding is gebleken dat Ronny Deila nog veel werk heeft. De Brugse Metten liepen stroever dan iedereen in Brugge gedacht - of vooral gehoopt - had. Kenners zien nog veel vraagtekens rond Club, en daar wil ik donderdag toch graag de eerste antwoorden op krijgen”

Aster volgt niet alleen zijn passie voor voetbal, maar ook die voor entertainment. Binnenkort zal Aster bij VTM aan de zijde van An Lemmens zijn opwachting maken als host van The Voice van Vlaanderen. Ook in de verdere toekomst zal hij te zien zijn in VTM-programma’s.

