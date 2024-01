Aster Nzeyimana reikt iconische 70ste Gouden Schoen én voor het eerst een buitenlandse Gouden Schoen uit 

Op donderdag 18 januari reiken HLN en Het Laatste Nieuws voor de 70ste keer ‘s lands meest prestigieuze voetbaltrofee uit. De zeventigste verjaardag van de Gouden Schoen wordt gevierd met een indrukwekkend gala, waarin alle iconen uit de rijke erelijst worden geëerd. Tijdens de wervelende live show, die integraal bij VTM te volgen is, reikt niemand minder dan voetbalcommentator- en presentator Aster Nzeyimana voor het eerst de Gouden Schoenen uit. Geflankeerd door VTM NIEUWS-sportanker Lies Vandenberghe neemt hij de kijkers op sleeptouw doorheen de gala-avond.

Aster Nzeyimana: “Ik ben super trots dat ik samen met Lies de meest iconische individuele voetbalprijs van het land mag uitreiken. Ik sta alvast te popelen om de kandidaten en winnaars te interviewen. Het belooft opnieuw een prestigieuze gala-avond te worden, en dat zal je aan alles voelen. Maar de focus blijft wel voor de volle 100 procent en zonder afleiding op het voetbal liggen.”

Naast de Gouden Schoen voor de mannen en de Gouden Schoen voor de vrouwen, worden voor het eerst ook de prestaties van de Beste Belg in het Buitenland met een Gouden Schoen bekroond. Zo krijgen ook de Belgische wereldtoppers en Rode Duivels de eer en erkenning die ze verdienen. HLN maakt vanaf vandaag t.e.m. woensdag elke dag één van de drie kandidaten bekend.

Ook nieuw tijdens deze zeventigste editie van de Gouden Schoen: de voetballiefhebber kan zijn zegje doen. Wie Simon Mignolet en Nicky Evrard opvolgt als winnaar en winnares van de Gouden Schoen wordt grotendeels bepaald door kenners uit de voetbalwereld, waaronder trainers, ex-winnaars, scheidsrechters en voetbaljournalisten. Maar tijdens de liveshow kunnen nu ook kijkers en lezers via HLN stemmen op de drie finalisten bij de mannen en de drie finalisten bij de vrouwen.

Lies Vandenberghe: Ik kijk er enorm naar uit om samen met Aster te presenteren. Hij combineert als geen ander het beste van twee werelden: voetbal en entertainment. Precies wat Het Gala van de Gouden Schoen ook doet. Met de meest interactieve editie ooit krijgt hij meteen een flinke vuurdoop. Nu voetballiefhebbers tijdens de show live kunnen stemmen via HLN.be, kan het tot op het allerlaatste moment alle kanten uitgaan. Extra spannend dus! Voetbalfans hebben altijd een mening over hun favoriet voor de Gouden Schoen klaar, en nu mogen ze deze ook massaal delen. Maar ik ben vooral ook blij dat de Beste Belg in het Buitenland dit jaar een Gouden Schoen krijgt. De absolute wereldtoppers die in de buitenlandse competitie spelen geven we zo de erkenning die ze verdienen.

Alle hoofdrolspelers uit de Belgische voetbalwereld ruilen de groene grasmat voor de glamour van de rode loper. De ontvangst van de gasten door Q-dj Vincent Fierens en Céline Van Ouytsel is live te volgen via HLN.

Q-dj Vincent Fierens stuurt met Vincent Live een gelukkige Q-luisteraar naar een match van de Beste Belg in het Buitenland, om daar de allereerste Gouden Schoen voor de Beste Belg in het Buitenland persoonlijk aan de winnaar te overhandigen tijdens een exclusieve meet and greet. De actie van Qmusic is van maandag 8 t.e.m. donderdag 11 januari te volgen tijdens Vincent Live (16u00 - 19u00) bij Qmusic.

*Ter info: Stemgerechtigden voor de Gouden Schoen voor mannen zijn sportjournalisten, ex-winnaars, leden van de Belgische voetbalbond en scheidsrechters. Voor de Gouden Schoen voor vrouwen gaat het om ex-speelsters, clubleden en journalisten die specifiek het vrouwenvoetbal volgen. De top drie gaat naar de live show met behoud van de punten. De kijker en lezer mag tijdens de show nog een extra stem uitbrengen op één van de drie kandidaten bij de mannen en bij de vrouwen. Het aandeel van de stemmen van de kijkers bedraagt 20 procent van de uitslag van de top drie.