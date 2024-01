Aster Nzeyimana leidt aan de zijde van An Lemmens ongeziene strijd tussen coaches van The Voice van Vlaanderen in goede banen

Op vrijdag 26 januari zet Aster Nzeyimana zijn eerste stappen op een grote shiny floor bij VTM. Als co-host van vast gezicht An Lemmens betreedt hij voor het eerst de muzikale arena van The Voice Van Vlaanderen. En in die arena vechten de coaches op vrijdag én op zondag heviger dan ooit om uitzonderlijk zangtalent. Coach Natalia haalde met haar team twee keer na elkaar de slag thuis. Maar kan ze voor het derde seizoen op rij haar kroon behouden of slaan coaches Mathieu Terryn, Jan Paternoster en Koen Wauters meedogenloos terug? Of gaat voor het eerst een talent uit The Voice Comeback Stage van vijfde coach Laura op VTM GO met de overwinning aan de haal? Nieuwe spelregels drijven de concurrentiestrijd tussen de coaches naar ongeziene hoogtes.

Aster Nzeyimana: “The Voice van Vlaanderen was mijn favoriete tv-programma toen ik aan de universiteit studeerde. Het was dan ook een echt knijp-me-in-de-arm-moment toen ik naast An Lemmens stond voor de eerste presentaties. The Voice presenteren voelde even heel onwerkelijk, maar ook snel heel vertrouwd aan. Heel bijzonder allemaal! Al kijk ik het hardst uit naar de studioshows. Als voetbalcommentator en -presentator doe ik eigenlijk niets liever dan in ‘the heat of the moment’ te presenteren, de kick die je daarvan krijgt is toch wel next level. Dus ik geniet met volle teugen van de blinds en de battles, maar laat die studioshows maar komen!”

Nieuwe spelregels zorgen dit seizoen voor een muzikaal slagveld met ongekende krachtmetingen tussen de coaches. Voor het eerst in de geschiedenis kunnen Koen, Natalia, Jan en Mathieu tijdens de blind auditions onbeperkt op hun rode knop drukken, zonder limiet op het aantal talenten dat ze in hun team kunnen verwelkomen. Is dit slecht nieuws voor vijfde coach Laura, die in The Voice Comeback Stage op VTM GO straffe afvallers alsnog klaarstoomt voor de overwinning? Of maakt het haar alleen maar strijdlustiger? Met deze twist blijft de concurrentiestrijd tussen de coaches in ieder geval hevig woeden tot bij de allerlaatste blind audition. En dan is er nog de superblock, waarmee de coaches een extra troef in de hand krijgen om elkaar te saboteren. Met die superblock kunnen de coaches elkaar tijdens hun betoog tot op het allerlaatste nippertje genadeloos blokkeren. Al wacht de meest ingrijpende aanpassing van de spelregels, die de concurrentiestrijd ongetwijfeld tot de allerhoogste regionen zal opdrijven, na de blind auditions... Als dat maar goed komt.

An Lemmens: “Dit seizoen van The Voice van Vlaanderen barst van het talent. En dan heb ik het niet alleen over mijn nieuwe co-presentator Aster zijn tv-, zang- voetbal- en catwalktalent. 2024 zou weleens de meest spannende Voice-editie ooit kunnen worden. Er zijn enkele nieuwigheden de wedstrijd ingeslopen waardoor de concurrentiestrijd tussen de coaches én hun artiesten voluit crescendo gaat. En dan is het een kwestie van je hoofd koel te houden en de juiste beslissingen te nemen.”

De concurrentiestrijd tussen de coaches barst alvast los. Bekijk hier hoe Natalia de andere coaches uitdaagt:

The Blind Auditions van The Voice van Vlaanderen, vanaf 26 januari elke vrijdag om 20u40 en zondag om 20u00 bij VTM en ook op VTM GO.

