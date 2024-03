Arno The Kid, Emilie Vansteenkiste, Jonatan Medart en vijf andere bekende jongeren openen ‘Burger House’ in Gent

Lekker, vettig en chaotisch! Dat zijn de drie ingrediënten voor het gloednieuwe seizoen van Burger House. Na een succesvol eerste seizoen met een totaal van 682.000 views, stappen vanaf zaterdag 23 maart acht nieuwe bekende jongeren in een culinair avontuur. Ex-Miss België Emilie Vansteenkiste, The Voice-winnares Louise Goedefroy, actrice en zangeres Cyra Gwynth, online content creators Arno The Kid, Jonatan Medart, Jietse Pauwaert en rapper Yung Mavu halen hun beste skills boven om een week lang een hamburgerrestaurant te runnen in Gent. Ervaren rot Jamie-Lee Six staat paraat als ‘mama van de groep’ om alles in goede banen te leiden, terwijl chef-kok Loïc van Impe de jonge kliek zal bijstaan in de keuken. Slagen deze onervaren twintigers erin om sappige hamburgers tussen knapperige broodjes op tafel te toveren? Of loopt de service in het honderd en wordt het een chaotisch allegaartje?

Emilie Vansteenkiste: “Ook al heb ik nog nooit in een burgerzaak gestaan, ik hoop dat de klanten er klaar voor zijn. Met mijn horecaskills en halfgare humor ga ik de zaal onveilig maken. Dus, houd je vast, want ik ben gemotiveerder dan ooit! JEZ WE CAN!”

Arno The Kid: “Burgers maken, gaat geen probleem zijn. Ik heb genoeg Gordon Ramsay en SpongeBob gekeken! Kom dus zeker en vast eens proeven van mijn masterchef skills! Ik kijk ernaar uit om culinaire smaakbommen te (proberen) creëren en ervoor te zorgen dat elke klant naar buiten gaat met een big belly! Een goede sfeer kan natuurlijk niet ontbreken!”

Bekijk hier de trailer:

Burger House meets JEZ!

Lekkere hamburgers smullen en JEZ! Steunen? ‘Burger House’ is the place to be! Het restaurant is geopend van vrijdag 22 maart tot donderdag 28 maart in Gent. Reserveren kan vanaf maandag 18 maart om 17u00 via vtmgo.be/burgerhouse . "JEZ!" is het jongerencollectief waaronder VTM, Qmusic, HLN en Belfius hun schouders zetten. Naast jongeren een stem en een gezicht geven, haalt “JEZ!” ook geld op voor 200 organisaties die zich inzetten voor jongeren in Vlaanderen en Brussel.

‘Burger House’, vanaf zaterdag 23 maart elke dag om 19 uur exclusief op VTM GO.

