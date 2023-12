Antwerpse Shauni (30) staat voor het eerst weer op podium nadat ze vader verloor, in vijfde aflevering van Starstruck 

Een paaldans docente, een fietskoerier en een vrijwilligster in de Protestantse Kerk: vrijdag stappen opnieuw 12 kandidaten uit het leven-van-elke-dag en worden ze stuk voor stuk een muziekster uit de popgeschiedenis. Van Madonna tot tieneridool Justin Bieber. Wie zet de beste imitatie neer en komt het dichtst bij het origineel? Juryleden Nora Gharib, Guga Baúl, Bart Kaëll en Nathalie Meskens maken zich op voor alweer een wervelende avond met een spectaculair showgehalte.

Drie van de twaalf kandidaten uit de volgende aflevering hebben alvast ‘very big shoes to fill’ want zij worden omgetoverd tot dé Queen of Pop: Madonna. Energiek, eigenzinnig en vaak excentriek. Noem Madonna gerust de meesteres van de transformatie: van classy Material Girl tot Pin-up girl uit de jaren 80.

Shauni Rau (30) stond ooit op de bühne als musicalster, maar intussen heeft de ambitieuze mama van twee zoontjes een populaire speelgoedwinkel. “Een paar jaar geleden is mijn papa gestorven en dat heeft me veranderd als persoon. Hij was altijd zó trots. Mocht hij weten dat ik meedoe aan Starstruck, hij zou sowieso blij zijn. 'Eindelijk ga je nog eens zingen. Dat is veel te lang geleden', zou hij zeggen."

Agnes De Raeve (30) - ‘Aggie’ voor vrienden - uit Oostrozebeke is communicatie -en marketingverantwoordelijke. Het meeste van haar tijd spendeert ze in haar kerkgemeenschap. Ze nemen het op tegen de vijftigjarige paaldans docente Caroline Clement uit Geraardsbergen. Samen brengen ze 'Material Girl'.

Bekijk hier een teaser:

Het volgende trio kan je gerust échte beliebers noemen. De drie kandidaten kruipen in de huid van tieneridool Justin Bieber. Op 14-jarige leeftijd werd ‘de koning van de streetstyle’ ontdekt op YouTube. Of de drie kandidaten een even grote vrouwelijke fanbase hebben als de originele artiest, zal blijken nà de aflevering. Ze brengen zijn hit ‘Sorry’.

Marketing student Ilias Addi (22) woont samen met twee vrienden in Antwerpen. In het dagelijkse leven verschuilt hij zich graag achter zijn gitaar, maar in Starstruck staat hij volop in de schijnwerpers. Nathan Hermy (19) bezorgt maaltijden met zijn fiets in Brugge, maar zijn écht grote droom is om het te maken in de internationale muziekwereld. Tijdens de werkuren ploetert Nick Piessens (29) uit Hamme vaak in het slijk, als zelfstandig zwembad- en vijverbouwer. Na 17u kruipt hij al eens graag op het podium als gitarist en zanger. “De adrenaline ​ die dan door mijn lijf giert, kan je vergelijken met uit een vliegtuig springen. Ik ben geboren om te entertainen”.

Wie stoot door naar de sing-off en kan daar een ticket voor de grote Starstruck-finale bemachtigen? Je ziet het in de vijfde aflevering op vrijdag 29 december om 20u35 bij VTM en op VTM GO.

