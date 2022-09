Antwerpse files kwamen nog nooit zo goed van pas voor Gunther Levi en Sven De Ridder

“Excuseer, zijn jullie toevallig twee mannen in een oranje pak tegengekomen?” Die vraag galmt op donderdag 15 september door de Antwerpse straten in Het Jachtseizoen. De eerste twee afleveringen haalden intussen gemiddeld een half miljoen kijkers, goed voor een marktaandeel van 29,3%*. Deze week doen acteurs en vrienden Gunther Levi en Sven De Ridder de zotste dingen om vier uur lang uit de klauwen te blijven van jagers Laura, Jamie-Lee en Maarten. In hartje Antwerpen worden de jagers geconfronteerd met twee grote obstakels: files én opvallend veel oranje in het straatbeeld. “Het probleem is dat die dokwerkers en mannen van ‘t Stad ook allemaal in het oranje gekleed zijn”, stelt Laura vast. Kunnen ze de twee boeven klissen?

De ontsnappingstocht van Gunther en Sven begint in Fort 8 in Hoboken. Na twee overwinningen staan de jagers op scherp. “Ik ken Gunther van bij Familie. Niet te onderschatten, die jongen”, aldus Maarten. “Jelle, Picasso en Peter, dat is hier precies een Familie-reünie”, lacht Laura. Voor hun eerste rit schakelen Sven en Gunther goede vriend en collega-acteur Luc Verhoeven in, die hen 20 minuten lang op sleeptouw neemt. Sven trommelt ook zijn zoon Dean op en die speelt het spelletje sluw. Als zogezegde ‘wegpiraat’ zorgt hij voor oponthoud en maakt hij de jagers een tikkeltje zenuwachtig…

Bekijk de preview hier:

De jagers banen zich een weg door de Antwerpse straten en zetten de achtervolging in op de snelweg. Maar de Antwerpse files strooien roet in het eten. Terwijl Gunther en Sven het land inruilen voor het water, is het bumperkleven voor de jagers. Op de Kalmthoutse Heide barst vervolgens een echt kat- en muisspel los…

