Antje & Ruben zijn de winnaars van Huis Gemaakt en krijgen hun eigen verbouwde woning cadeau

Na een zenuwslopende finale zijn de winnaars van Huis Gemaakt bekend. Ruben en Antje konden hun tranen niet stoppen toen Dina Tersago in de finale hun naam uitriep als grote winnaars. Na zeven maanden van hard labeur krijgen zij de sleutels van hun droomwoning in handen. Een droomwoning die ze niet meer moeten afbetalen en waarin ze zomaar hun intrek kunnen nemen. De emoties liepen dan ook erg hoog op.

“Het moet allemaal nog een beetje binnenkomen. Oh my god!”, reageerden Ruben & Antje in de finale. "Dit is echt een droom. Niet normaal. Ons leven begint nu. We zijn vertrokken, we hebben een huis.” En Ruben vulde nog aan: “Mijn checklist is redelijk compleet nu: ik heb een huis, ik heb een atelier en ik heb jou.”

Ruben & Antje kregen in de finale de punten te horen van de 50 kijkers, 25 makelaars en juryleden Gert Voorjans en Cerina Marchetta, die hun afgewerkt pand onder de loep hadden genomen. Ze scoorden in totaal uiteindelijk 10 op 12 punten en zijn daarmee de grote winnaars van Huis Gemaakt. Ruben & Antje krijgen nu de sleutels van hun droomhuis in Lokeren en nemen er binnenkort hun intrek in.

“Dit is het meest waanzinnige cadeau dat ik ooit heb weggegeven”, besloot Dina Tersago in de grote finale van vanavond. “En het smaakt naar meer, moet ik zeggen.” Ze lanceerde meteen een oproep naar kandidaten voor een nieuw seizoen van Huis Gemaakt. Heb jij zin om Antje & Ruben na te doen? Dromen jullie ook van een eigen woning en hebben jullie meer jeukende handen en bruisende ideeën dan centjes? Schrijf je dan snel in via vtm.be.

Gert Voorjans kijkt vanaf maandag 31 mei binnen in de interieurs van bekende Vlamingen in Huis Gesmaakt bij VTM 2

Voor wie nog even wil nagenieten van Huis Gemaakt zendt VTM 2 vanaf maandag 31 mei om 22.45 twee weken lang het beste van Huis Gesmaakt uit, de spin-off die de voorbije weken exclusief op VTM GO te bekijken was. In Huis Gesmaakt gaat interieurarchitect en Huis Gemaakt-jurylid Gert Voorjans op bezoek bij bekende Vlamingen die de deuren van hun crib helemaal openzetten. Gert neemt onomwonden hun interieur onder de loep. Wat springt uit het oog en wat kan er beter? De kijkers kunnen samen met hem raden in welk interieur ze terecht zijn gekomen en mee binnenglippen in het huis van de bekende Vlaming.