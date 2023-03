Anticlimax voor Zeno en blitsbezoek van Kevin Janssens in Venetië in Bestemming X

Het prachtige Venetië in het noorden van Italië. Die romantische en bruisende stad vormde zonet het strijdtoneel voor de razendspannende exit in Bestemming X. Voor Zeno (26 jaar uit Antwerpen) eindigde de aflevering meteen anticlimax. Hij moest het spel onherroepelijk verlaten. “Ondanks het voordeel dat ik kreeg na de eerste opdracht, heb ik mijn X nog altijd niet goed gezet. Maar ik heb er vrede mee en heb alles uit het spel gehaald. What more can I say?”, klinkt het bij Zeno.

Bekijk hier de exit van Zeno:

Bestemming X nam ook dit keer enkele verrassende wendingen. Voor het eerst sinds de start van de reis kwamen de kandidaten aan het begin van de aflevering én met zekerheid te weten dat ze in Italië waren. Meer zelfs, ze kregen zes Italiaanse steden voorgeschoteld met de boodschap dat de exit zou doorgaan in één van deze steden. Tegen alle verwachtingen in kwam die exit veel vroeger dan verwacht. Opvallend was dat alle kandidaten wisten dat ze in Venetië waren. En hoewel de kandidaten daarvoor beloond werden met een gezellig etentje, kwam ook deze twist niet zonder gevolg. Niet veel later dook Kevin Janssens plots in levenden lijve op met een belangrijke boodschap: “De bus zal Venetië straks verlaten met slechts vijf passagiers.”

Om de afvaller te bepalen, moesten de kandidaten per twee in een gondel het nachtelijke Venetië doorkruisen. Tussen de vele oude panden, straatjes en steegjes speelden ze een gevaarlijk spelletje ‘wie is het?’. Op het einde van hun tocht moesten ze Kevin ontmaskeren uit een line-up van 10 personen. Slaagden ze daarin, dan schoof hun X dichter naar de exacte exitlocatie. Bij een fout antwoord, schoof hun X verder weg. De foute ontmaskering werd Zeno fataal waardoor hij het spel vanavond moest verlaten.

In de exclusieve spin-off ‘Bestemming X: Het Complot’ worden wekelijks alle verborgen tips uit de aflevering van die week onthuld, maar ook de welgeplaatste misleidingen. ‘Bestemming X: Het Complot’ is elke maandag meteen na Bestemming X te zien op VTM GO en ook op zaterdag om 23u00 bij VTM.

