Ann Wauters en Steven Laureys worden weggestuurd in Special Forces: Wie Durft Wint

Exit Ann Wauters en Steven Laureys op de vierde dag van de Special Forces opleiding in Special Forces: Wie Durft Wint. Ondanks de waarschuwingen van de instructeurs gezien Anns kapotte knieën, verscheen de ex-basketkampioene op dag 4 toch op het appel. Later op de dag echter, riepen de operators haar en neuroloog Steven Laureys een halt toe, om de groep tegen deze twee keikoppen te beschermen.

De vreselijk uitputtende Devil Run, waarbij de rekruten steeds opnieuw allerlei zware voorwerpen in een rijdende truck moesten gooien, maakte de Special Forces-operators veel duidelijk. Nummer 1, Dirk Van Tichelt, door iedereen de sterkste genoemd, ging immers enorm in het rood omdat hij Ann en Steven zo veel mogelijk probeerde te sparen. “De sterkste die er bijna uit gaat voor twee mensen met medische problemen, dat is gevaarlijk”, klonk het bij de operators. Chef Blom vond het dan ook zijn verantwoordelijkheid om Ann en Steven een halt toe te roepen.

Chef Blom tegen de groep: “Julie hebben allemaal laten zien dat je karakter hebt, dat je wil doorbijten, dat je niet wil opgeven. Daar hebben wij enorm respect voor, chapeau daarvoor. Maar dat wil nog niet zeggen dat je daarom de mindset hebt voor Special Forces. Wat is er bij ons belangrijk? De missie. Dan het volk. En dan het manneke. Als je de missie in gevaar brengt of het team ophoudt, moet je jezelf de vraag stellen: breng ik de opdracht of het team in gevaar? En daarom, nummers 10 en 11: willen jullie je band afgeven? Hier stopt het voor jullie. Maar proficiat, top gedaan. Respect.”

Chef Blom kreeg het zichtbaar moeilijk, zowel Ann als Steven waren enorm teleurgesteld.

Steven Laureys: “Ik was kwaad. Ik had dat niet verwacht. Maar ik ben ook heel blij omdat het heel leerrijk was. Ik ben wetenschapper, maar hier is het echt science meets experience. Dat zijn twee echt complementaire zaken en ik ben heel blij met het cadeau dat Special Forces mij heeft gedaan.”

Ann Wauters: “Langs één kant vind ik het doodjammer dat ik niet verder kan gaan. Mijn missie was om deze opleiding te volbrengen. En aan de andere kant: ik snap absoluut wat ze zoeken: mensen met heel veel doorzettingsvermogen, met heel veel wilskracht. Maar je moet ook fit genoeg zijn natuurlijk om de missie niet in gevaar te brengen. Dit zullen ongelooflijke herinneringen blijven en toch ook wel lessen die ik meeneem naar de rest van mijn leven.”

Het team bleef verweesd achter. En Koen Wauters sprak uit wat ook de andere drie overblijvers dachten, namelijk: “Ik heb schrik voor wat komt”. Wat de gevreesde laatste 2 dagen van de opleiding in petto hebben voor Koen, Laura Tesoro, Davy Parmentier en Dirk Van Tichelt, zie je op maandag 5 juni in de laatste aflevering van Special Forces: Wie Durft Wint, om 20u35 bij VTM en op VTM GO.

