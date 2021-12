Andy Peelman wint BV Darts na spannende finale

De pijltjes zijn gegooid en wel in het voordeel van Andy Peelman. In de grote finale -een thriller van formaat- haalde hij het van tegenstander Olivier Deschacht. Eerder op de avond wonnen beide heren het respectievelijk van Kamal Kharmach en Kenji Gooris en kwamen zo tegen elkaar uit in de grote finale van BV Darts.

Bekijk hier de finale beelden:

Vlak voor Andy en Olivier aan de eerste leg beginnen, worden ze nog toegesproken door de nummer 2 en 3 van de wereld: Peter Wright en Michael van Gerwen. De nummer 5 van de wereld, Dimitri Van den Bergh is er live bij in de studio en demonstreert voor beide finalisten nog eens hoe je nu vlotjes een '180' gooit.

In de final match starten beide heren op 501 punten en ook nu moeten ze dubbel uit gooien. Eerst gaat het gelijk op, beide heren winnen één leg. Maar dan schakelt Andy een versnelling hoger. Met een dubbel 12 en dubbel 16 kan Andy als eerste 3 winnende legs achter z'n naam schrijven. Het dak gaat eraf wanneer hij de BV Darts-beker ontvangt van niemand minder dan Belgisch kampioen Dimitri Van den Bergh boven het hoofd mag steken.

Andy: "De ontlading na die laatste dubbel 16 was enorm. Ik denk dat de opgekropte zenuwen en stress daar zeker mee voor hebben gezorgd. Maar wat een fijn moment. En hoe alle supporters mij voor een stuk naar die overwinning hebben geroepen. Onvergetelijk! Ja, ik ben echt trots." Olivier: "Andy speelde een perfecte wedstrijd. Hij zet zich op dubbel 4 en gooit uit, zet zich op dubbel 16 en gooit uit. Ik heb geen schijn van kans gehad. Dan kan ik me er wel bij neerleggen eigenlijk."

Vanaf volgende week, woensdag 15 december start op VTM 2 het World Darts Championship vanuit Londen. Er zullen in totaal 3 Belgen aantreden in het Alexandra Palace (Mike De Decker op zaterdag 18 december, Dimitri Van den Bergh speelt zijn eerste wedstrijd op dinsdag 21 december en Kim Huybrechts op woensdag 22 december). VTM 2 zendt alle avondsessies van het volledige toernooi uit, en ook de middagsessies wanneer een Belg speelt.