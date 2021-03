Andy Peelman en Nienke Plas van The Masked Singer naar Game of Talents

In de laatste aflevering van Game of Talents, op donderdag 25 maart om 20.40 bij VTM, gaan Andy Peelman en Nienke Plas de strijd aan met elkaar. Allebei hesen ze zichzelf in een pak in The Masked Singer: hij als Duiveltje in Vlaanderen, zij als Bidsprinkhaan in Nederland. Maar kunnen de twee ook inschatten wat iemands talent is? Dat moeten ze bewijzen in Game of Talents.

Stijn (38) uit Peer en Talissa (29) uit Den Haag raden samen met Andy en Nienke welk talent de artiesten op het podium komen uitvoeren. Van spectaculaire paalsport of stuntstep over rock ‘n roll dans, viool, balkunst of adagio acrobatie. Al is het meest in het oog springende talent op het lijstje misschien wel… Cher. Welke act komt de artiest met dat talent opvoeren? “Amai!”, “Ziet jong!”, “What the fuck man!”: de reacties van Andy Peelman laten er geen twijfel over bestaan dat Game of Talents opnieuw voor heel wat verrassingen zorgt.