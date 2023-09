Andy Peelman en Karen Damen saboteren het busje van de jagers in Het Jachtseizoen

Een helikoptervlucht, boottocht of ritje in een racewagen? Geen enkel vervoermiddel is te zot om de jagers te slim af te zijn in het nieuwe seizoen van het Jachtseizoen. In de eerste aflevering van morgen, woensdag 6 september om 20u35 bij VTM, zijn Andy Peelman en Karen Damen het opgejaagd wild. De twee proberen vier uur lang uit de klauwen te blijven van het stoere trio: Nora Gharib, Laura Tesoro en Julie Van den Steen. Een uitdagend avontuur waar ze vol zelfvertrouwen induiken. “Als je ziet wat wij allemaal van plan zijn en zij hebben slechts een busje… Dat is echt om te lachen”, klinkt het bij Karen. En de connecties die Andy heeft in de politiewereld zouden wel eens gretig van pas kunnen komen…

Karen en Andy ontsnappen uit het fort van Stabroek. Alvorens ze koers zetten richting Lochristi, voert Andy nog een slimme zet uit in zijn doordachte masterplan. Ze laten de lucht uit de banden van het jagersbusje en stelen hun verzekeringspapieren. “We hebben nog een boodschap aan de drie jagers: de groetjes aan François, de compresseur”, lacht Andy.

Intussen zijn Karen en Andy al in Sint-Niklaas, maar Laura denkt hun slimmer af te zijn. Ze zag een gsm-nummer op de arm van Andy en leerde het volledig vanbuiten. “We moeten dat nummer meteen bellen, Andy vond het niet zo chill dat ik dat gezien had”, klinkt Laura overtuigd. Is het telefoonnummer dé sleutel naar hun volgende locatie? Kronen ze zich tot echte FBI queens of is het een sluwe valstrik van de boeven? Het Jachtseizoen belooft een spannend en entertainend kat-en-muisspel.

