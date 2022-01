Andy Peelman, Celine Van Ouytsel en Bart De Wever doen het vuile werk in 'De Vuilste Jobs VIPS' op VTM GO

‘De Vuilste Jobs VIPS’ op VTM GO trapt af met Andy Peelman en een penetrante koelkastgeur

It’s a dirty job, but someone’s gotta do it. Vanaf dinsdag 4 januari om 21u35 volgen de VTM 2-kijkers in het tweede seizoen van ‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’ de superhelden van de schoonmaak in verwaarloosde huizen vol stank, overvolle beerputten en vieze zolderkamers die barsten van het ongedierte. Maar hoe voelt het om één van de vuilste jobs van Vlaanderen te doen? Dat ervaren tien BV’s aan den lijve, want zij steken samen met de professionele cleaners uit ‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’ de handen uit de mouwen voor een dag die in hun geheugen gegrift zal staan. In de nieuwe, exclusieve VTM GO-reeks ‘De Vuilste Jobs VIPS’ gaan onder andere acteur Andy Peelman, ex-miss België Celine van Ouytsel en burgemeester Bart De Wever de strijd aan tegen hopen vuil. De bekende cleaners ad interim worden opgehaald zonder te weten wat hen te wachten staat. Zo wordt Andy Peelman in de eerste aflevering ingeschakeld om samen met cleaner Ronny een erg verwaarloosde woning leeg te halen. De penetrante koelkastgeur van rotte etenswaren krijgt hij er gratis bij.

12-jarige kleindochter van Willy schittert in nieuw seizoen van ‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’ bij VTM 2

Trouwe fans van ‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’ zullen blij zijn met de terugkeer van Willy, de ster van het eerste seizoen. Deze keer brengt hij zijn kleindochter Ilena (12) mee naar het werk. Het jong geweld helpt tijdens de schoolvakanties haar bompa mee met het reinigen van mobiele toiletten en wordt tijdens de eerste ronde ingeschakeld om wc’s van chauffeurs spik en span te maken. Ook cleaner Tim is terug van de partij en ruimt in de eerste aflevering in Ukkel een sterk vervuilde studio met bergen afval op. De stoere broers Ercan en Erdal zijn dan weer gespecialiseerd in het ruimen van beerputten en septische kelders. Op Linkeroever staat hen een overvolle beerput te wachten. Hun taak: leegzuigen, afdalen en uitspuiten om het laatste vuil weg te halen.

Het tweede seizoen van ‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’ start op dinsdag 4 januari om 21u35 bij VTM 2 en ook op VTM GO . De nieuwe reeks ‘De Vuilste Jobs VIPS’ is vanaf dinsdag 4 januari om 21u35 exclusief te zien op VTM GO .

